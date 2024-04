Loren Del Santo, com’è morto il figlio di Lory Del Santo e malattia/ “Col suo suicidio ho sofferto meno”

Loren Del Santo è il figlio di Lory Del Santo (avuto da un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità) morto a soli 19 anni per suicidio. Il dramma è avvenuto nel 2018 e soltanto in quel momento è emerso quanto il ragazzo, che viveva negli Stati Uniti, stesse soffrendo. La madre ha rivelato infatti successivamente che soffriva di anedonia, una malattia che impedisce di provare le emozioni e i sentimenti. Non c’è una cura, se non attraverso medicine che possono condizionare la quotidianità del paziente. È per questo motivo che la showgirl ha ammesso di non avere nessun rimpianto. Non avrebbe potuto fare nulla per salvarlo.

“Forse, dato che non si poteva curare, è stato meglio così”, ha affermato addirittura in passato in una intervista al Corriere della Sera. Non accetta infatti che il figlio potesse vivere tutta la sua vita senza essere felice. Anche se, ha precisato, che il figlio non era mai stato visitato da un medico, in quanto nessuno aveva compreso che la situazione fosse così grave. “Era una persona molto intelligente. A me sembrava speciale. Non disturbava, non infastidiva nessuno, non faceva mai domande”, ha ricordato.

Il dolore di Lory Del Santo per il suicidio del figlio Loren

Loren Del Santo, morto per suicidio nel 2018, non è purtroppo l’unico figlio che Lory Del Santo ha perso. Nel 1991 infatti Conor Loren Clapton, avuto con Eric Clapton, a soli 4 anni, perse la vita cadendo da un grattacielo di New York. Successivamente ha avuto anche un bambino da Richard Krajicek, che però nacque prematuro e morì dopo sole due settimane. L’ultimo dei tre drammi, per la showgirl, è stato a confronto quello psicologicamente meno doloroso perché “ho capito che non avevo capito”, ha rivelato in passato.

La verità è però che l’assenza dei suoi figli l’ha profondamente cambiata. “Sono morta, per questo non soffro”, ha aggiunto in un’altra occasione. In parte è riuscita ad andare avanti di quanto accaduto parlandone, anche nella casa del Grande Fratello.

