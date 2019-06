LORENA BIANCHETTI, CHI È/ Ultima valletta Corrida di Corrado: il grazie su Instagram

Abito burlesque, come una ballerina di Can Can, Lorena Bianchetti si esibisce sul palco della Corrida sulle note di “Dove sta Zazà”. L’occasione è l’ultima puntata condotta da Corrado che questa sera va eccezionalmente in onda su Canale 5, ad oltre 20 anni di distanza, come omaggio al noto conduttore. Lorena Bianchetti è stata l’ultima delle sue vallette e oggi, rivedersi su quel palco al suo fianco e al fianco del maestro Pregadio, è una grande emozione. Lo conferma un messaggio postato da poco sul profilo Instagram che è un vero e proprio ringraziamento a questo maestro della tv. “Tutti su canale 5…è in onda Corrado, l’ultima puntata della Corrida… Non posso descrivere l’emozione, Corrado è stato per me un maestro straordinario e a lui devo gli inizi di un percorso straordinario” scrive la Bianchetti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LORENA BIANCHETTI “TORNA” A LA CORRIDA

Lorena Bianchetti ne ha fatta di strada da quando affiancò Corrado Mantoni a “La Corrida”. E proprio lei rivediamo oggi al fianco del celebre conduttore nell’omaggio che Canale 5 fa oggi. Mediaset ha deciso di trasmettere l’ultima puntata condotta da Corrado. La registrazione risale al 20 dicembre 1997, quando con lui c’era proprio Lorena Bianchetti. Fu l’ultima edizione delle dieci presentate da Corrado. Tempo fa in un’intervista al settimanale confermò che Corrado è a tutti gli effetti il suo padrino televisivo, svelando un aneddoto toccante sul conduttore. «Disse cose pazzesche di me e che se quelli di Mediaset non erano sciocchini, mi avrebbero tenuto con loro». Questo accade dopo che Corrado ebbe qualche problema con una telefonata da casa: Lorena Bianchetti fece finta di non sentire e inventò la scusa che fosse riconducibile a problemi tecnici. «Lui intuì che l’avevo aiutato per toglierlo dall’imbarazzo». E apprezzò molto questo gesto. «Devo tutto a lui, fu il primo a credere in me», aggiunse Lorena Bianchetti.

LORENA BIANCHETTI, CHI È ULTIMA VALLETTA CORRIDA DI CORRADO

Lorena Bianchetti, diventata nota al grande pubblico con la conduzione del programma “A sua immagine”, raccontò tempo fa di aver vinto la concorrenza di Ela Weber e Anna Valle per “La Corrida”. «Al provino c’erano anche loro, entrambe già famose, ma mi prese in giro e sciolse subito la tensione. Lui e sua moglie Marina Donato mi hanno trattato come una figlia». Tra le sue esperienze spicca quella al fianco di Corrado, di cui è stata l’ultima valletta. «Si, avevo 23 anni ed è stata un’esperienza fantastica: ero una spugna! Un soldatino che cercava di imparare il più possibile». Lorena Bianchetti spiegò che Corrado è un personaggio che manca molto alla tv italiana per «il suo garbo unito alla professionalità e ad una sincera umanità», qualità che lo rendevano unico. Ma oltre ad aver creduto in lei, le disse che prima o poi avrebbe fatto Domenica In. Lo raccontò a La Stampa: «Glielo giuro su quello che vuole, disse pure che per andare avanti avrei dovuto imparare a dire dei no».



