La Corrida, omaggio a Corrado/ Serata speciale a 20 anni dalla scomparsa

La Corrida torna in onda sulle reti Mediaset. Sabato 8 giugno, in prima serata su canale 5, va in onda una serata davvero speciale dedicata a La Corrida di Corrado. L’8 giugno 1999, moriva Corrado Montoni e, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa, canale 5 ha deciso di rendere omaggio ad uno dei pionieri della televisione italiana che, ancora oggi, è protagonista in tv. La Corrida rappresenta sicuramente la sua trasmissione più famosa che, ancora oggi, regala divertimento e tante risate ai telespettatori. La Corrida, infatti, va ancora in onda su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti. Questa sera, però, sarà possibile rivivere i momenti memorabili della Corrida di Corrado che, ancora oggi, strappano sempre un sorriso al pubblico.

LA CORRIDA: IL RICORDO DI CORRADO

Corrado Montoni, insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello è considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana. Allegro, ironico, spigliato e simpatico, ha contribuito a scrivere pagine importanti della tv. La Corrida di Corrado raggiunse la tv nell’estate del 1986. Su Canale 5 la trasmissione è andata in onda dal 1986 al 1997, condotta da Corrado. Dal 2002 al 2009 è stata poi condotta da Gerry Scotti, per poi passare nelle mani di Flavio Insinna nel 2011. Ne 2018, in occasione del cinquantesimo anniversario dal debutto radiofonico, La Corrida è tornata in onda su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti. Nella serata speciale in onda oggi su canale 5, verranno trasmessi i momenti più divertenti de La Corrida di Corrado.

LA CORRIDA: LE PAROLE DI GERRY SCOTTI

Dopo Corrado, La Corrida ha avuto in Gerry Scotti il suo padrone di casa. Il conduttore, esattamente come Montoni, è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico storico della trasmissione dedicata ai talenti dilettanti. In occasione dell’omaggio speciale a Corrado, Gerry Scotti che introdurrà la puntata speciale, ha dichiarato: “Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere del presentatore, la sua è stata una grande lezione, ma Corrado era inarrivabile, inimitabile e insostituibile. Io ho avuto la fortuna, il piacere e la responsabilità di condurre dopo di lui, insieme al maestro Pregadio, dal marzo del 2002 ben 8 edizioni de “La corrida”, ho cercato di farlo con grande leggerezza provando a rispettare lo stile e le caratteristiche che lui aveva dato al suo programma. Un programma che ha segnato, come pochi altri, la storia della televisione italiana e dei suoi generi”.





