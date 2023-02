Lorena Bianchetti/ “Maternità meravigliosa e faticosa. Mio marito conosciuto così”

Lorena Bianchetti è stata ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, durante il consueto caffè con Salvo Sottile. Le prime parole sono state sulla recente intervista a Papa Francesco: “Prima dell’intervista ho dormito, ero felice e non emozionata, ero contenta dall’idea di parlare con una persona meravigliosa. In quell’incontro ho cercato di portare la voce di tutti, nelle domande ho portate problematiche e stati d’animo di tutte le donne e gli uomini del nostro Paese”.

Sui suoi esordi in Rai: “Ho pedalato tanto, l’ho amato tantissimo questo programma. Ho incontrato persone meravigliose, artigiani, che è la grande ricchezza del nostro Paese. Io poi sono figlia di artigiani”. Lorena Bianchetti ha condotto anche Domenica In nel 2005: “Cantavo? Io nasco così, a volte con mia figlia passiamo i pomeriggi a cantare. Non perdiamo mai di vista sorriso e leggerezza, ce ne è bisogno soprattutto in questo periodo”.

LORENA BIANCHETTI: “DAL MARITO AL FRATELLO FERNANDO”

Sul suo marito Lorena Bianchetti ha svelato: “Io mi ero messa in mente che stavo bene così, single, avevo gli amici, il lavoro, non ci credevo più molto nell’amore, e quando questa mia amica mi invitò dicendo che mi avrebbe presentato l’uomo della mia vita, le dissi di no, ma questa mia amica ha insistito e allora ho accettato l’invito e da lì basta, lui si è rovinato”.

Sul fratello Fernando invece: “E’ stato il mio primo fan, a lui devo tanto e siamo davvero tanto legati. Siamo due facce della stessa medaglia, qualcuno ci dice che ci assomigliamo tantissimo. E’ il mio primo consigliere, io ci sono sempre per lui, ed è una grande forza. Lui fa l’ingegnere nucleare, è realizzato e tutt’oggi siamo legatissimi”. Che mamma è Lorena Bianchetti? “Apprensiva ma cerco di non soffocare mia figlia, la maternità è straordinaria, meravigliosa e faticosa, sono una mamma felice, ha cambiato la mia vita e la prospettiva, il modo in cui mi approccio alla vita e al lavoro, mi ha dato delle lenti di ingrandimento ulteriori su ciò che faccio”.

