Lorena Bianchetti: “Mai dubbiosa su Dio”/ “S*sso pre matrimonio? Non è trasgressione”

Lorena Bianchetti, conduttrice della trasmissione di approfondimento religioso A sua immagine, ha parlato del suo rapporto con Dio nel salotto di Bella Ma’, ospite di Pierluigi Diaco. “La vita è una eterna lotta tra il bene e il male, noi esseri umani abbiamo libero arbitrio. Essere buoni vuol dire avere la forza interiore di scegliere correttamente. Io mi impegno costantemente per preferire il bene, anche se non sempre ci riesco. Il male agisce in modo subdolo. Non sono perfetta, diffido da coloro che dicono di non avere mai sbagliato”, ha ammesso.

La fede l’ha sempre accompagnata nel corso della sua vita. “Non ho mai avuto dubbi su Dio. Ho perso mio padre tre giorni dopo il mio matrimonio. È stata dura, ma l’ho sentito fin da subito in paradiso e ciò mi ha aiutato a viverla in maniera diversa”. Anche nel lavoro la religione è stata fondamentale, trasformandola da valletta di Corrado a conduttrice di un format ad hoc. “La mia parte buona si rivela nell’impegno al rispetto verso l’altro. Il pubblico non è un consumatore da spremere, ma una entità verso cui mi metto a disposizione con amore”.

Lorena Bianchetti: “Mai dubbiosa su Dio”. La vita privata

Lorena Bianchetti, ospite di Bella Ma’, è stata chiamata anche a cancellare dei preconcetti sulla fede. “Io sono stata spesso vittima di pregiudizi perché cattolica, mi dicono che sono bigotta. In molti sostengono che le persone credenti siano ‘casa e Chiesa’, ma è soltanto un cliché. Ognuno di noi è unico, vanno rispettate le sfaccettature di ciascuno di noi. Non esiste o bianco o nero, anche io a volte ho peccato”, ha sottolineato.

Il conduttore Pierluigi Diaco a questo punto non ha potuto evitare di porle una domanda sulla sua vita privata e, in particolare, sul rapporto con il marito, l’imprenditore romano Bernardo De Luca, con cui è sposata dal 2015. “Abbiamo fatto l’amore prima del matrimonio, lo ammetto. Quando si ama qualcuno non è una trasgressione”, ha affermato senza esitazione. La coppia ha coronato la loro unione con la nascita della loro figlia, Estelle, nata il 5 marzo 2019.

