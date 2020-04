Lorena, Elisa ed Ottavia, amiche di Laura Pausini/ Video: sul palco di Stasera Laura

Pubblicità

Sul palco di Stasera Laura Ho creduto in un sogno, concerto evento che è andato in scena a Taormina nel 2014. Uno spettacolo imperdibile per i fans di Laura Pausini che, sul palco, al suo fianco, ha voluto anche le amiche di sempre. Nel corso dello spettacolo, sul palco di Taormina, la Pausini ha chiamato al suo fianco Lorena, Elisa ed Ottavia, le amiche che sono sempre state al suo fianco e alle quali, ancora oggi, la cantante è molto legata. “Quando ero piccola, alcune delle mie amiche mi prendevano un po’ in giro perchè non beveo alcol, non bigiavo la scuola, facevo la valletta di mio padre. Loro, però, mi hanno fatto scoprire il mondo della chiesa che appartiene ancora al mio mondo e, forse, la chiesa è stato il mio primo palcoscenico. Lorena, Elisa ed Ottavia alzatevi perchè vi voglio presentare al pubblico di Raiuno e al pubblico di Taormina”, sono state le parole dette dalla Pausini che ha voluto ricordare uno dei momento più importanti della sua vita.

Lorena, Elisa ed Ottavia: amiche Laura Pausini sul palco di Taormina

Lorena, Elisa, Ottavia e Laura Pausini amiche da sempre e, ancora oggi, legatissime nonostante il successo mondiale della cantante. Laura, legatissima alle sue origini, ha così voluto le sue amiche sul palco di Taormina a cui ha presentato alcune delle persone più importanti della sua vita. “Fate sentire il vostro calore di siciliani alle mie amiche Elisa, Lorena e Ottavia” – ha detto la romagnola. “Elisa è una mia grande amica che adesso ha una panetteria nella quale ogni tanto vado soprattutto per mangiare. Lorena, invece, con me, ha fatto tanti anni di pianobar. Io e Ottavia, all’inizio, non ci amavamo molto perchè lei di mestiere fa la lirica”, ha aggiunto la Pausini che poi ha invitato l’amica a sfoggiare la sua voce. Un momento intimo, privato e soprattutto vero che, ancora una volta, ha conquistato il pubblico. “L’unica differenza tra me e voi è un microfono e stasera voglio cantare con le mie amiche un pezzo che parla d’amicizia”, ha detto l’artista. Cliccate qui per vedere il video del momento.



