LORENZA E ORAZIO, SORPRESA A MAMMA ANNA A C’È POSTA PER TE 2024/ Il Volo commosso: “C’è da imparare da voi”

È felicissima la signora Anna quando scopre che la sorpresa che le hanno organizzato i suoi figli a C’è posta per te 2024 è l’incontro con Il Volo. “Quanto siete belli, siete i miei nipoti!” ammette entusiasta la donna, abbracciandoli.

Piero Barone spende poi due parole per la storia di Anna e dei suoi figli: “Ascoltare questa storia è incredibile. Oggi si parla tanto di educazione ma la vita frenetica che viviamo non permette ai genitori di dedicare tanto tempo per l’educazione dei figli. Ma la storia che abbiamo ascoltato dimostra invece l’educazione e i valori che questi figli hanno avuto da voi genitori. È da queste storie che dovremmo capire quali sono i piccoli gesti quotidiani che regalano la felicità.” Applausi per Anna, i suoi figli e Il Volo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La sorpresa di Lorenza e Orazio alla mamma Anna a C’è posta per te 2024

La sesta puntata di C’è posta per te 2024 come sempre ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi apre dunque la puntata presentando i suoi primi ospiti: Il Volo. I tre cantanti sono la sorpresa che Lorenza e Orazio vogliono fare alla loro mamma Anna che ha perso il marito quando lui aveva 61 anni, nel 2017. Da allora la donna non riesce più ad essere felice.

I figli, a Maria De Filippi, hanno raccontato: “Dopo tanti mesi, tanti anni, è come se il papà fosse morto ieri. Il dolore noi lo portiamo nel cuore, ma nostra mamma non riesce mai a godersi un momento di felicità perché papà non è con lei. Noi sappiamo che non possiamo colmare il vuoto che ha lasciato papà, però vorremmo vederla sorridere fino alla fine per una volta. Vogliamo far capire a mamma che papà non sarebbe felice a vederla soffrire, ma vorrebbe vederla sorridere, vivere.”

Lorenza e Orazio alla mamma Anna: “Vogliamo che torni ad essere felice”

Anna e suo marito si sono conosciuti quando avevano 15 e 18 anni e da allora non si sono mai lasciati. Hanno condiviso una vita insieme, fatta di momenti indimenticabili e di tanto amore. I figli Lorenza e Orazio sperano di far capire alla loro mamma che ha tanto ancora da vivere e tante persone che la amano e hanno bisogno di lei.

Quando Orazio e Lorenza vedono la loro mamma Anna dall’altra parte della busta, le dicono: “La nostra famiglia è stata sempre felice e unita, grazie a te e a papà. Voi non ci avete fatto mancare nulla, anzi, ci avete insegnato ad amare ed essere amati. Adesso vorrei che tu non ti sentissi in colpa, perché papà ti voleva sempre felice e tu devi ascoltare lui, perché glielo devi”.











