Lorenzo Amoruso/ “Bimbo perso peggio di coltellata. Manila Nazaro unica che sposerei”

Lorenzo Amoruso non vuole più perdere tempo. Aspetta con ansia il ritorno di Manila Nazaro dal Grande Fratello VIP, anche se da un lato vorrebbe che la sua dolce metà arrivasse fino in fondo per completare il suo percorso e magari vincere il reality. L’ex attaccante si sente molto più maturo di un tempo e in una interessante intervista rilasciata al magazine Oggi ha svelato tutti i suoi desideri, da realizzare con Manila al suo fianco, una volta tornata a casa.

“Ho trovato stabilità sentimentale solo in età matura, adesso però ho un desiderio: diventare papà”, ha ammessoLorenzo Amoruso, di fatto toccando un tasto dolente per la coppia, dato che recentemente lui e Manila hanno perso un bambino. “Per giorni non ho parlato con nessuno. Quando lo abbiamo perso ho pianto come non facevo dal giorno di mio padre. Spesso si parla poco del dolore degli uomini. Una coltellata mi avrebbe fatto meno male”, ha proseguito.

Lorenzo Amoruso cerca di guardare avanti, per quanto possibile. E si gode l’amore della sua Manila Nazaro e il legame che, nel corso del tempo, si è inevitabilmente venuto a creare coi suoi figli. “Quando è arrivata la chiamata del Grande Fratello le ho detto di andare tranquilla e che mi sarei occupato insieme ai suoceri dei ragazzi. Siamo pure andati al cinema a vedere alcuni film di influencer che non conoscevo, ma onestamente non vedevo l’ora che i film finissero”, scherza Amoroso nell’intervista.

Il suo sogno più grande adesso è quello di diventare padre, ma non solo. Lorenzo Amoruso si sente pronto per il grande passo: “Manila Nazaro è l’unica donna che sposerei. E’ la mia anima gemella e mi piacerebbe sposarla in compagnia di soli amici veri, senza parenti alla lontana. So che lei lo desidera e nella vita ho imparato a dire ‘mai dire mai'”.



