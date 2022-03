Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Ha dato tanto in questi mesi al GF VIP”, matrimonio in arrivo?

Lorenzo Amoruso è il compagno di Manila Nazzaro: matrimonio in arrivo tra l’ex campione di calcio pronto e la ex Miss Italia?

La coppia Lorenzo Amoruso e Manina Nazzaro è pronta al grande passo dopo che la conduttrice ha ottenuto il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza. “Nel frattempo ho ottenuto il divorzio, e ora possiamo fare quello che vogliamo. E, come dice Lorenzo, il cantiere non l’abbiamo mai chiuso. Quindi chissà: magari proprio adesso che siamo calmi e sereni, e concentrati su altri progetti come la nostra nuova casa, qualcosa succede. Certo ho 43 anni, ma si sentono così tante storie di donne incinte anche alla mia età, quindi…” – ha detto la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip. La Nazzaro durante la sua lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata sempre sostenuta dal compagno, anche se han fatto discutere le parole dell’ex calciatore della Fiorentina.

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa, ma non la riconosco più, mi prendo il mio tempo per riflettere” – ha postato una serie di impeto sui social. Il messaggio è stato postato ovunque lasciando passare le parole dell’ex campione come una sorta di “addio” alla compagna. A chiarire le cose ci ha pensato proprio Amoruso.

Lorenzo Amoruso e l’amore per Manila Nazzaro: “più forte che mai”

Lorenzo Amoruso ha smentito subito le voci di un addio alla compagna Manila Nazzaro dopo una sua uscita in merito al GF VIP. “Il mio prendere le distanze non era riferito a Manila. Ho giurato sulla tomba di mio padre di amarla e non sono nemmeno qua per darle visibilità o per fare teatrini come qualcuno ha detto. Non ne abbiamo bisogno. Il tempo me lo sono preso per capire quale sarà il mio atteggiamento da ora in poi: non ci saranno più commenti né apparizioni al GFVip da parte mia. Il mio amore rimane più forte che mai” – ha chiarito a chiare lettere l’ex campione di calcio.

Proprio Amoruso qualche settimana prima era rimasto però deluso dal comportamento della compagna Manila in merito ad una situazione creatasi con Katia Ricciarelli: “la mia posizione è abbastanza chiara: non sono rimasto molto contento, ovviamente, di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino Il giorno dopo le ha spiegate meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché si è schierata a favore di persone nella casa che erano indifendibili (parlo di Soleil e Katia) perché hanno detto e fatto cose improponibili. Manila è così, è buona, ma inevitabilmente questa cosa non le ha portato bene”. Infine parlando proprio della presenza della compagna nella casa di Cinecittà ha precisato: “mi auguro che la gente capisca che Manila ha dato veramente tanto in questi sei mesi alla casa”.











