Lorenzo Bernard e Davide Plebani bronzo alle Paralimpiadi 2024, chi sono

Urlo di gioia per l’Italia alle Paralimpiadi 2024 di Parigi con Lorenzo Bernard e Davide Plebani, che hanno vinto la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale di ciclismo. Lorenzo Bernard è rimasto cieco in seguito allo scoppio di un ordigno bellico, una storia drammatica dalla quale ha saputo trarre il positivo, la voglia di non mollare mai e lanciarsi in nuove avventure, come quella di gareggiare alle Paralimpiadi dove ha ottenuto una medaglia di bronzo storica, lo scorso marzo aveva conquistato ai mondiali di Rio de Janeiro il bronzo, medaglia raggiunta anche nella capitale francese.

Davide Plebani, compagno di Lorenzo Bernard nell’accoppiata che è valso il podio alle Paralimpiadi 2024 dopo aver battuto la coppia olandese Schure-Fransen, ha perso la vista sul lavoro a causa di un drammatico incidente che gli è costato moltissimo in termini di salute, ma anche in questo caso la voglia di non cedere si è rivelata di troppo superiore a tutto il resto.

Lorenzo Bernard e Davide Plebani da sogno alle Paralimpiadi: i complimenti del CT

L’accoppiata che è valsa la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha raccolto complimenti e applausi a scena aperta dopo il terzo posto, Lorenzo Bernard e Davide Plebani hanno fatto forse anche più del previsto.

Il CT Silvano Perusini ha accolto con grande entusiasmo il terzo posto ottenuto da Lorenzo Bernard e Davide Plebani, ammettendo che i due sono andati anche oltre le più rosee aspettative: “Abbiamo bruciato qualche tappa: nessuno pensava che avremmo fatto risultato già a questa edizione dei Giochi ed è una bella soddisfazione. Dedico questa medaglia all’intero movimento paralimpico su pista, che comprende il nostro staff e tutti gli atleti, anche quelli che hanno brillato ai Mondiali di Rio e che, per via dei posti limitati, oggi fanno il tifo per noi da casa. Siamo un gruppo e questa vittoria è di tutti noi”.

