LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE/ Bravo o “raccomandato” da Selvaggia?

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2022

Lorenzo Biagiarelli ha voluto evitare un commento sull’emozione di Anastasia Kuzmina costretta a giudicarlo dal punto di vista artistico a Ballando con le stelle 2022. Probabilmente ha voluto evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco vista già l’accesa discussione in merito alla sua partecipazione alla competizione. Decisamente soddisfatta anche Anastasia dei risultati ottenuti dalla coppia; l’artista ha infatti ringraziato la giuria per la bontà dei voti e ha voluto sottolineare la massima disponibilità del compagno di esperienza.

Per la prossima puntata i due saranno certamente protagonisti visto quanto siano stati capaci di sorprendere in questa prima esibizione, seppur non premiati dalla classifica. Il lavoro già visto nella prima puntata pone delle ottime basi sulle quali lavorare, anche considerando l’ottima considerazione della giuria che ora si aspetta decisamente qualcosa di più per la prossima sfida.

Lorenzo Biagiarelli dopo la prima puntata di Ballando con le stelle

Tra le coppie purtroppo leggermente sottotono sono da segnalare Lorenzo Biagiarelli e Anastasija Kuzmina a Ballando con le stelle 2022. Il marito della Lucarelli è stato inoltre vittima di una lunga polemica prima della diretta e nei giorni precedenti. Nello specifico, vista la presenza della compagna nella giuria molti hanno trovato ingiusta e scorretta la partecipazione, arrivando a chiedere l’allontanamento di uno dei due per conflitto d’interesse. Nonostante le voci, la prestazione è stata comunque eseguita in maniera egregia, seppur non convincendo del tutto pubblico e giuria con una bachata.

Di sicuro, la coppia ha fatto colpo proprio su Selvaggia Lucarelli, emozionata per l’esibizione fino alle lacrime. Si è inoltre complimentata con Lorenzo assegnando comunque una sufficienza base, ovvero 6. Al netto del parere degli altri giudici la coppia è andata ben oltre la sufficienza ottenendo un totale di 32 punti per la 9 posizione finale. Infatti, considerando le singole votazioni i due concorrenti sono stati decisamente quelli più apprezzati dal punto di vista stilistico. I commenti della giuria si sono infatti concentrati proprio sull’adeguatezza e correttezza dell’esecuzione, seppur con alcune incertezze che il tempo e l’allenamento potranno comunque limare.











