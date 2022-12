Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ripescati a Ballando con le stelle 2022?/ Selvaggia Lucarelli gela…

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina: ultima chance per Ballando con le stelle 2022

Sabato 17 dicembre, su Raiuno, va in onda la puntata di Ballando con le stelle 2022 in cui saranno decise le coppie che, venerdì 23 dicembre, si giocheranno la finalissima. Per le coppie eliminate, questa sera, ci sarà così l’ultima possibilità di rientrare in gara attraverso il ripescaggio. Tra le coppie in pole per essere ripescate c’è quella formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina la cui eliminazione ha diviso fortemente il pubblico. Da una parte c’è chi ha considerato giusta la loro eliminazione e, dall’altra, ci sono i telespettatori che avrebbero voluto rivedere nuovamente in pista lo chef, protagonista anche di alcune polemiche per essere anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Il ripescaggio, dunque, rappresenta l’ultima possibilità per Lorenzo Biagiarelli di rientrare in gara, ma quante possibilità ha di tornare ad essere ufficialmente un concorrente? A rispondere a tale domanda è stata la stessa Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: la previsione sul ripescaggio di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha fatto una previsione su quello che sarà l’esito del ripescaggio a Ballando con le stelle 2022. “Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata. Chi sarà ripescato per la finale? Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna. Poi posso dirvi che i finalisti mi sono tutti simpatici, tranne uno”, le parole della Lucarelli.

Poi ha aggiunto: “Mariotto? non mi ha chiesto scusa nemmeno in privato dopo le discussioni avute. Il ballerino professionista che stima di più? Ho sempre ritenuto Simone Di Pasquale, il più educato e intelligente. Un’altra persona che stimo tanto è Roberta Bruzzone. Considero la sua assenza una delle ragioni per cui sono rimasta piuttosto isolata nel programma. Amen, è tv, non il Donbass”.

