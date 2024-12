Dall’esperienza in tv, tra E’ sempre mezzogiorno e Ballando con le Stelle, all’uscita di scena per dedicarsi completamente all’attività di cuoco, food blogger di cucina etnica e scrittore. Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, non sente il bisogno di grandi palcoscenici per sentirsi realizzato e dopo le polemiche che lo hanno travolto lo scorso anno ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, il food blogger fa emergere tutta la sua umanità e la serenità con cui affronta la vita, malgrado alcuni mostri interiori con cui ha dovuto fare i conti nel recente passato.

“Da bambino ero vagamente in sovrappeso e ho avuto delle fisime sul mio fisico che sono sparite solo di recente. La mia infanzia è stata felice, benché i miei genitori si fossero separati non è stata tragica la distanza. Ho ricevuto stimoli di ogni tipo vivendo in case diverse”, spiega Lorenzo Biagiarelli.

Lorenzo Biagiarelli e la storia d’amore con Selvaggia Lucarelli

A tener banco, almeno nel mondo del gossip, è il suo rapporto con la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli. I due, fidanzati da ormai alcuni anni, sentono di aver trovato l’altra metà della mela nell’altro. Di matrimonio però non se parla ancora, come confidato dalla scrittrice in una intervista al Corriere della Sera. “Glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non siamo più tornati sull’argomento”, spiega Selvaggia.

Lorenzo Biagiarelli, non mette paletti, ma non sente l’esigenza di mettere nero su bianco l’amore con la sua compagna: “Magari accadrà ma cosa cambierebbe?”. All’inizio della relazione, la giornalista temeva che la differenza d’età dal fidanzato potesse essere un problema, invece alla fine l’amore ha trionfato. “Quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema”, la battuta di Selvaggia sul rapporto con l’attuale fidanzato.

