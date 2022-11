Lorenzo Biagiarelli/ La separazione dei genitori, la musica, la cucina e l’amore per Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli: l’infanzia e la separazione dei genitori

Lorenzo Biagiarelli, concorrente di Ballando con le stelle 2022, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Lo chef, classe 1990, nell’ultima puntata del talent show di Rai 1 ha parlato della sua infanzia. Nonostante le cose non siano sempre andate per il verso giusto, Lorenzo è sempre stato felice, grazie alla sua famiglia che gli ha insegnato a trarre il buono da qualsiasi circostanza. “Io ho avuto una vita più che facile, felice. Nasco in una famiglia che gestisce uno stabilimento balneare, a Senigallia. Ho scoperto dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Mia madre un giorno mi ha detto: ‘C’è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena’. E qual è la brutta notizia?”, ha raccontato prima di scendere in pista.

Quando i suoi genitori si sono separati, Lorenzo non ha sofferto: “Anche il modo in cui i miei genitori si sono separati, io ho ricevuto solo la parte bella… Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. È una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l’abbiano”.

Lorenzo Biagiarelli: la carriera social e in tv

Lorenzo Biagiarelli è nato a Cremona nel 1990, ma trascorre gran parte della sua vita a Senigallia. Ha una fortissima passione per la musica e inizia a muovere i prima passi con lo pseudonimo di B-Law: la sua notorietà è legata singolo “WOW” del 2015. Dopo essere arrivato a un passo dalla laurea in storia, Lorenzo inizia a cucinare quasi per gioco e diventa un “social chef”, come si è più volte definito, condividendo la sue creazioni su Instagram.

Lorenzo Biagiarelli e l’amore per la fidanzata Selvaggia Lucarelli

Da 2015 Lorenzo Biagiarelli è legato a Selvaggia Lucarelli, 16 anni più grande di lui. Nell’autunno del 2019 Lorenzo è tra i giudici di uno spin-off di Cortesie per gli Ospiti incentrato sui Bed and Breakfast in onda su Real Time e bello stesso hanno ha scritto il romanzo culinario “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Dal 2020 è ospite fisso di Antonella Clerici nel programma È sempre mezzogiorno con l’etichetta di “Il signore degli aneddoti”.

