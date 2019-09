Lorenzo Crespi operato alla testa/ “Ho tolto un neo, per fortuna era benigno…”

Lorenzo Crespi è stato operato alla testa. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha spiegato di aver subito un piccolo intervento chirurgico, reso necessario dalla presenza di un neo abbastanza grosso che aveva in testa e che non faceva stare tranquilli i medici. Fortunatamente tutto è andato per il meglio. Lorenzo Crespi, infatti, pur non mostrandosi in video, rassicura i propri fans raccontado con la propria voce ciò che gli è successo per evitare fraintendimenti vari. Ancora in convalescenza, Crespi racconta nel dettaglio perchè è stato operato e soprattutto spiega i motivi che l’hanno spinto a raccontare personalomente il problema di salute che lo ha colpito ricevendo i messaggi di sostegno dei fan.

LORENZO CRESPI: “HO TOLTO UN NEO, PER FORTUNA ERA BENIGNO…”

“Buongiorno a tutti, spero che stiate bene. In tutto questo, per non creare allarmismi, gossip, rotture di caz*o varie, scusate la frase…” – esordisce così Lorenzo Crespi nel video con cui ha annunciato di aver avuto un problema di salute – “La settimana scorsa ho subito un piccolo intervento al Papardo (ospedale di Messina ndr). Mi avevano trovato un neo di un centimetro abbastanza grosso, rialzato, tutto nero in testa. L’abbiamo tolto. Per fortuna era benigno. Lo dico adesso perché quando si tratta di problemi veri li tengo per me. Altrimenti sapete come fanno: ci marciano, ci marciano, ci marciano. Amano quando la gente sta male. Vo voglio bene, ci sentiamo presto. Un bacio a tutti”. I fans hanno così augurato una pronta guarigione all’attore: “Tesoro mi dispiace. Non ci voleva pure questa. L’importante è che hai risolto e che non sia stato nulla di grave. Ti abbraccio forte”, “tanti auguri di pronta guarigione”, “è sempre un piacere sentirti, guarisci presto“, si legge su Instagram.



Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Un post condiviso da @ lorenzo.crespi1971 in data: 25 Set 2019 alle ore 1:04 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA