Lorenzo De Lauretis/ Stella Manente “contesa” con Giovanni Tobia De Benedetti (La pupa e il secchione)

Lorenzo De Lauretis non ha proprio digerito il mix avvenuto nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa. Il concorrente avrebbe preferito rimanere al fianco della sua partner Stella Manente, finita però fra le braccia, in senso letterale, di Giovanni Tobia De Benedetti. L’uomo più intelligente del programma (e non solo) ha infatti sottolineato il suo disappunto alle telecamere, mostrandosi un po’ deluso. Sembra però che con Marna Evangelista si sia già creata una certa sintonia. Lei tra l’altro lo ha riconosciuto al volo durante il test dei sensi, dirigendosi subito verso l’ascella del partner. Una vittoria che Lorenzo ha accolto con un sorriso, condividendo poi con i fan lo scatto della vittoria. O meglio l’abbraccio che Marina gli ha dato subito dopo aver scoperto di aver trovato il suo Secchione. Non c’è niente da dire: Lorenzo sa prendersi in giro e lo dimostra con un altro post. “La sensualità secondo me. Sensualità a corte”, scrive rievocando il famoso sketch fi Madre e Jean-Claude. Peccato che abbia scelto di dare una dimostrazione pratica con Martina Di Maria e non con la sua Pupa. Clicca qui per guardare il video di Lorenzo De Lauretis.

Lorenzo De Lauretis, La pupa e il secchione e viceversa: a rischio eliminazione

Lorenzo De Lauretis ha stupito il pubblico de La Pupa e il Secchione e viceversa. A rischio eliminazione, il concorrente è riuscito a dire quasi senza alcuna esitazione i nomi degli ex fidanzati di Belen Rodriguez. Anche se ha tardato un po’ a dire il nome di Andrea Iannone. Un bel colpaccio, visto che è anche per questa risposta che la sua coppia è riuscita a mandare a casa quella di Mariano Catanzaro. Sembra tra l’altro che Lorenzo abbia stretto un forte legame con Giovanni Tobia De Benedetti e Raffaello Mazzoni, anche se Stella Manente rimane la sua ex Pupa preferita. Al mix avvenuto la scorsa settimana, il più intelligente d’Italia ha dovuto per forza di cose cambiare risposta e puntare tutto sull’attuale partner Marina Evangelista, ma c’è da chiedersi se questa sera sceglierà di cambiarla con un’altra concorrente. Potrebbe infatti decidere di ritornare da Stella, anche solo per fare uno sgarro all’amico Giovanni. Dal punto di vista del gioco invece, il concorrente deve stare attento a non finire di nuovo nel baratro, visto lo scarso punteggio registrato la scorsa settimana.

Sensualità a corte

Visualizza questo post su Instagram La sensualità, secondo me. Sensualità a corte. #lapupaeilsecchione Un post condiviso da Lorenzo de Lauretis (@lorenzo.delauretis) in data: 20 Gen 2020 alle ore 5:04 PST

Ex fidanzati di Belen

Visualizza questo post su Instagram Ex fidanzati di Belen. @mari_princess #lapupaeilsecchione Un post condiviso da Lorenzo de Lauretis (@lorenzo.delauretis) in data: 20 Gen 2020 alle ore 9:17 PST





