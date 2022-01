Lorenzo e Riccardo, figli Alessio Boni/ “Nei loro occhi c’è una sorta di eternità”

Lorenzo e Riccardo sono i figli di Alessio Boni nati dall’amore con Nina Verdelli. La coppia dopo cinque anni d’amore sono diventati genitori del piccolo Lorenzo nato proprio durante il lockdown per la pandemia da Coronavirus. Nonostante la nascita del primo figlio la coppia non ha alcuna intenzione, né tantomeno il desiderio di matrimonio. “Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo… È un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me” – ha detto l’attore che però ha aggiunto – “Se me lo chiedesse e se a lei facesse piacere, la sposerei”.

Intanto Nina e Alessio sono diventati genitori del piccolo Lorenzo, nato il 22 marzo del 2020. Un anno terribile segnato dalla pandemia del Covid come ha raccontato proprio l’attore ospite di “Oggi è un altro giorno”: “non saprei dire che tipo di papà sono. Vorrei essere dolce e presente ma col pugno duro. Ma questo ti guarda, ti sorride e ti scioglie come un ghiacciolo al sole. Lui è nato il 22 marzo e il 18 marzo erano passati i camion con le bare a Bergamo. Io ho vissuto una dicotomia: l’amore più grande e fuori la morte. Mi sentivo in colpa quasi a gioirne, è stato strano”.

Il primo figlio di Alessio Boni è nato durante il lockdown. “Quando è nato Lorenzo ho visto nei suoi occhi una sorta di eternità. Ho capito che cosa intendeva Omero con gli dei: tramandare le sorti del futuro di padre in figlio è una specie d’immortalità. Con lui ho uno scambio profondo, potente, ancestrale che muta di giorno in giorno” ha dichiarato l’attore dalle pagine di Vanity Fair. La nascita del figlio ha però cambiato la sua vita: “è stata una cosa semplice, è venuto fuori il senso di famiglia”.

Non solo, l’attore proprio pochi mesi fa è diventato padre per la seconda volta, visto che la compagna Nina Verdelli ha dato alla luca il piccolo Riccardo!



