Lorenzo Frediani è Massimo Gentile in “Doc 2″/ Lui ed Elisa prossima coppia? Lui la evita cosa nasconde?

Massimo Gentile ed Elisa prossima coppia in Doc 2? I due si incontreranno?

Lorenzo Frediani interpreta Massimo Gentile nella nuova stagione della serie Rai “Doc 2 – Nelle tue mani”. Massimo Gentile è un giovane affascinante che Elisa ha conosciuto durante la pandemia. Iniziato come un rapporto tra medico e paziente, ma i due hanno continuato a sentirsi ben oltre la guarigione di Massimo, diventando amici, e forse anche qualcosa di più. I due, però, non si sono mai visti di persona. Con il ritorno alla normalità Elisa vorrebbe conoscerlo. Le loro visite, diventate poi conversazioni, si sono sempre e solo svolte in videochiamata. Ora che la vita è tornata alla normalità, però, Elisa vorrebbe incontrarlo di persona. Tuttavia, per motivi misteriosi, Massimo è sempre sfuggente. Forse anche lui ha qualcosa da nascondere.

Massimo Rigo è Umberto Caruso in "Doc 2"/ Ostacolerà Andrea Fanti e...

Chi è Lorenzo Frediani?

Lorenzo Frediani si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi nel 2014, e nel 2015 prosegue la formazione presso il Centro Teatrale Santa Cristina. Nel 2020 è protagonista nello spettacolo “L’amore ai tempi dello Storytelling“, di Terzo Segreto di Satira, regia di Pablo Solari. Ha preso parte agli spettacoli: “La Contessina Julie“, regia di Maurizio Schmidt, produzione Marche Teatro – TRIC; “Il Gabbiano“, di A. Cechov, regia di Giancarlo Nanni. Ha lavorato nella serie tv “I Delitti del Barlume“, regia di Roan Johnson; nel film “La Passione” di Carlo Mazzacurati; nel cortometraggio “Primo“, di Federica Gianni.

Marco Rossetti è Damiano Cesconi in "Doc 2 Nelle tue mani"/ La vicinanza con Giulia…

Lorenzo Frediani e la sua formazione come attore

Lorenzo Frediani ha approcciato il mondo della recitazione da ragazzo. Importante per lui è stato il teatro. In un’intervista, l’attore ha rivelato: “Il mio primo approccio al teatro è avvenuto grazie alle maestre Viviana Tacchella e Rossella Canaccini che mi hanno insegnato per tutti gli anni della crescita e con le quali ho cominciato a recitare i primi personaggi. Da lì, ho cominciato a frequentare altri laboratori, e nel 2010, ho avuto la prima esperienza professionale nel film La passione di Carlo Mazzacurati. Nel 2011 sono stato ammesso al corso attori della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, nella quale ho incontrato i miei principali maestri, e mi sono diplomato nel 2014. Ho poi continuato gli studi presso il Centro Teatrale Santa Cristina, fondato dal Maestro Luca Ronconi, e in un laboratorio di alta formazione con il maestro Peter Stein”. L’attore toscano mantiene del tutto top secret la sua privacy. Vanta grandi apprezzamenti per le sue capacità artistica da parte degli addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE:

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari in Doc 2/ Sedurrà Andrea Fanti? Secondo le anticipazioni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA