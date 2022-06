Lorenzo Jovanotti/ “Alla Salute? Volevo celebrare il brindisi, la Calabria una festa”

Il grande Lorenzo Jovanotti è stato ospite ieri sera del talk show Tg2 Post, programma in onda tutte le sere dopo il telegiornale di Rai Due. Nell’occasione l’artista romano ha presentato il suo nuovo brano Alla Salute, e il suo videoclip, girato in Calabria: «Ho scelto la Calabria perché è il cuore del Mediterraneo – racconta in diretta tv sul secondo canale, parlando con Manuela Moreno – avrei voluto girare il mio video al Sud. Il centro del Mediterraneo, in un luogo emblematico di questo bacino bellissimo ma anche controverso».

«Mi è stata posta la possibilità di girarlo in Calabria – ha continuato – con la film commission che ci ha dato una mano logistica per girarlo e quindi siamo andati giù e siamo stati benissimo». Il video della canzone, come anticipato da Jovanotti, è stato girato fra Scilla e Gerace, ed è stato pubblicato ieri (lo trovate qui sotto) in occasione della Festa della Repubblica: «E’ un giorno importante per tutti noi – ha spiegato il cantante, riferendosi proprio al 2 giugno – per il nostro Paese, la nostra Repubblica, la nostra libertà. Ed è anche un augurio per quello che abbiamo passato in questi tre anni che sono passati».

JOVANOTTI: “VIDEO ALLA SALUTE? DIVERTITO COME UN PAZZO”

Jovanotti ha trovato una Calabria in festa: «Io mi sono divertito come un pazzo. Non mi è sembrato neppure di girare un video, mi sembrava di partecipare ad una festa di piazza. La gente fantastica, tutta la notte fuori dall’albergo a suonare con questa voglia di stare per strada».

Ma perchè ‘Alla Salute’? «Mi andava – rivela Jovanotti – di cantare questa formula semplice “Alla salute” che ripetiamo quando siamo attorno ad un tavolo, con gli amici. Mi vengono in mente i brindisi della Traviata, ma non ci sono molte canzoni che celebrano il brindisi per questo volevo farne una». Di seguito la clip di Alla Salute, l’ultima hit di Lorenzo Jovanotti.

