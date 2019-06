UGO PATIERNO A VIENI DA ME/ Da obeso a chef: “Il cibo unico conforto al dolore ma…”

Ugo Patierno ha raccontato la sua storia a Vieni da me. Noto come chef, ha un passato doloroso alle spalle. «È stato un grande calvario», ha esordito nello studio di Vieni da me. Il giovane ha spiegato di essere stato sempre cicciottello, ma nonostante ciò aveva trovato l’amore. «Ci siamo separati e nel 2008 ci siamo rincontrati. È stato il mio primo amore, ma l’ho persa nel terremoto dell’Aquila». Dovevano trascorrere il weekend insieme, ma non riuscì a raggiungerla. «Nella notte ho saputo del terremoto, ma dopo tre giorni ho scoperto che era tra le vittime. Ho sperato che sopravvivesse, l’ho cercata, ma poi abbiamo scoperto che non ce l’ha fatta». Quel dolore l’ha devastato. «Mi sono lasciato andare. Trovavo conforto nel cibo e spendevo i miei risparmi. Sarò uscito tre-quattro volte in otto mesi. Ho preso 98 kg in quei mesi e sono arrivato a pesare a 220kg, poco dopo ero a 248kg». Dopo aver trovato la forza di reagire Ugo Patierno ha anche ritrovato l’amore: «Ho riallacciato un contatto con un’amica di scuola: dopo qualche mese ci siamo rincontrati e ci siamo innamorati. È stato amore a prima vista, dopo tre giorni siamo andati a convivere. Due anni dopo mi ha lasciato. Ho chiesto aiuto mio fratello per non ricadere in quel dolore». (agg. di Silvana Palazzo)

UGO PATIERNO A VIENI DA ME

Vieni da me non va ancora in vacanza. La trasmissione di Caterina Balivo si congederà dal pubblico di Raiuno venerdì 14 giugno dopo una stagione trionfale in termine di ascolti e riconoscimenti nonostante una partenza in sordina. Merito dei tantissimi ospiti che, ogni giorno, si raccontano a 360 gradi aprendo tutte le porte del proprio cuore. Se, ieri, a stupire tutti è stata Eleonora Giorgi che ha parlato della dipendenza dalla droga, oggi, ai microfoni di Caterina Balivo, racconterà la propria storia Ugo Patierno, lo chef rivoluzionario che, dopo un passato da obeso, è riuscito a trasformare quella che era “una dipendenza patologica dal cibo” in una passione sana che è diventata anche il suo lavoro che porta avanti ogni giorno con grande dedizione e amore.

UGO PATIERNO: DA OBESO A CHEF

La storia dello chef Ugo Patierno è davvero emozionante. Prima di scoprire quanto sia bello avere un sano rapporto con il cibo, Ugo Patierno pesava 160 kg. Il 2013, però, è l’anno della rinascita. Ugo, infatti, decide di dire addio alla dipendenza con il cibo e cominciare un nuovo corso della sua vita. Si sottopone così ad un intervento chirurgico per salutare definitivamente i chili di troppo e non vedere più associata alla propria immagine la parola “obeso”. Con grinta e determinazione, Ugo Patierno è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi diventando anche uno degli chef più apprezzati dell’ultima generazione. La sua storia può essere scritta anche attraverso le ricette contenute nel libro “Metà” in cui si racconta attraverso dei piatti vivaci e rivoluzionari che esprimono al meglio il suo talento culinario.



