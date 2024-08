Lorenzo Patta ha una fidanzata? Le curiosità sull’atleta

La staffetta italiana è pronta a calare un altro dei suoi assi, Lorenzo Patta, corridore sardo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si appresta a tornare in pedana anche ai Giochi Olimpici di Parigi con i suoi compagni di merende, ma il pubblico spera di sapere qualcosa in più sulla vita privata del velocista. Lorenzo Patta ha una fidanzata? A giudicare dagli indizi disseminati sui social pare di no, oppure il velocista è particolarmente riservato, ma quello che è certo è il rapporto speciale con la sorella Alessia, visto che è con lei che spesso festeggia le sue imprese, postando foto e messaggio di celebrazione con la ragazza.

In una intervista rilasciata tra le colonne de Il Messaggero invece il classe 2000 Lorenzo Patta si è espresso così riguardo alla sua voglia di atletica, la passione coltivata con anni di sacrifici: “Mi piace correre in curva, mi viene naturale, forse me lo fa piacere il fatto che mi riesca bene, non è facilissimo: ci vuole una certa tecnica, bisogna correre un po’ piegati”.

Lorenzo Patta e la voglia di Olimpiadi a Parigi 2024: “Nessun senso di responsabilità”

Avvicinarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è certo stato semplice per il velocista sardo, reduce dalla grande impresa nella staffetta di tre anni fa con gli altri compagni, Lorenzo Patta ha però ammesso di non aver vissuto la vigilia con forte senso di responsabilità: “No, responsabilità no, il segreto è trasformare questa responsabilità in voglia di correre sempre di più, correre più forte, arriviamo da campioni olimpici, quindi tutto il mondo ci guarderà, ci aspetterà al varco. Ma abbiamo dimostrato in questi anni di essere una squadra forte” ha detto in una intervista concessa a CagliariPad.

Nessuna traccia di fidanzata per Lorenzo Patta, che al portale ha confessato di essersi portato dietro solamente la bandiera sarda, oltre al tifo e al calore ricevuto con il quale ha fatto il pieno.