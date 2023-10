CHI È IL PAPÀ DI LORENZO REMOTTI/ “La sua morte? Sono stato al suo fianco fino all’ultimo, era meraviglioso”

Lorenzo Remotti si racconta a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 14 ottobre. Toccante è il ricordo di suo padre che è venuto a mancare qualche tempo fa: “Mio papà ha avuto due mogli, i primi due figli li ha avuti con la prima moglie, io sono nato dal secondo matrimonio. – ha spiegato – Ero però il cocco di papà, era una persona meravigliosa. Mi ha trasmesso quella grinta che mi mancava. Io sono stato con lui fino all’ultimo e gli ultimi periodi sono stati davvero profondi. Alla fine lui parlava poco però i suoi sguardi erano davvero significativi.”

E su sua madre ha invece rivelato: “Mia mamma è speciale, mi ha cresciuto un po’ ribelle perché siamo molto simili e dunque è normale che ci siano delle frizioni in casa, però la amo da morire.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Remotti e la triste scomparsa del padre: “La sua mancanza mi ha segnato…”

Lorenzo Remotti è stato uno degli ultimi a dover lasciare la casa del Grande Fratello 2023. Il giovane non è riuscito a trovare il favore del pubblico e il televoto ne ha decretato per l’appunto l’eliminazione. L’ormai ex concorrente ha avuto l’occasione di mettersi in evidenza nonostante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia non sia durata abbastanza per farsi conoscere nella totalità. Qualche accenno è comunque arrivato, soprattutto in riferimento alle difficoltà affrontate dopo la triste scomparsa del padre.

Come anticipato, Lorenzo Remotti – ex concorrente del Grande Fratello 2023 – ha dovuto affrontare troppo presto la triste esperienza di perdere il proprio papà. Il calzolaio avrebbe potuto offrire spunti di riflessione importanti sul tema, ma purtroppo il televoto ha posto fine alla sua esperienza nella casa. Nonostante questo, il giovane ha avuto modo di confrontarsi con i coinquilini in riferimento ad alcune sofferenze del passato, soprattutto in riferimento alla morte del padre. “La cosa che mi ha segnato tanto è stata la mancanza del mio papà”.

Lorenzo Remotti, il triste racconto sulla morte del padre: “Vendevo automobili, poi…”

Lorenzo Remotti – prima di lasciare il Grande Fratello 2023 – si era confrontato in giardino con alcuni compagni aprendosi su un periodo difficile del passato. L’ex concorrente ha citato le difficoltà dovute alla mancanza del padre, scomparso alcuni anni fa. L’uomo ha lasciato un vuoto affettivo difficile da decifrare; soprattutto considerando il racconto del giovane. Lorenzo Remotti ha infatti spiegato come il suo amato genitore sia venuto a mancare proprio poco dopo l’inizio della sua attività da calzolaio.

“Vendevo automobili, sono stato con i migliori che c’erano sulla zona; ho cominciato a vendere automobili quando avevo 18 anni ed era tutto magico”. Inizia così il racconto di Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023 – nelle settimane precedenti alla sua eliminazione – per poi arrivare alle difficoltà dovute alla morte del padre. “Nessun pensiero o responsabilità, ma quando ho cominciato a lavorare il mio papà è venuto a mancare, poco tempo dopo. Mi sono dovuto accollare tutte le responsabilità… Era un vero signore”.











