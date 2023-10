Lorenzo Remotti choc su Beatrice Luzzi/ “Se avesse un uomo che la facesse contenta sarebbe più docile”

Lorenzo Remotti e lo scivolone su Beatrice Luzzi

Lorenzo Remotti si è lasciato andare ad una dichiarazione su Beatrice Luzzi che ha scatenato la dura reazione del web. Nelle scorse ore, la Luzzi si è lasciata andare ad una serie di complimenti per Giuseppe Garibaldi ammettendo di provare una simpatia nei suoi confronti. Simpatia che, invece, non proverebbe Lorenzo Remotti per l’attrice. Parlando del carattere di Beatrice che si è scontrata con la maggior parte dei concorrenti, il calzolaio si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno fatto torcere il naso ai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Secondo Lorenzo Remotti, Beatrice Luzzi sarebbe particolarmente nervosa perché non avrebbe un uomo accanto. Le parole di Lorenzo che Beatrice non ha ascoltato sono diventate immediatamente virali sui social con il popolo del web che si è schierato totalmente dalla parte dell’attrice.

Le parole di Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi

“Il motivo principale per cui quella donna è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto. Sarebbe completamente un’altra persona. Secondo il mio punto di vista. Sarebbe molto, ma molto più docile. Invece così tira fuori tutto il lato negativo”, le parole di Lorenzo.

Remotti, poi, ha aggiunto: “Personalmente non mi ha fatto niente, ma vedo come si comporta una persona e valuto. Se lei si comporta in una maniera scorretta con un’altra persona, io lo noto e penso che sia il tuo modo di essere. Se sei scorretta e te la prendi col più debole del gruppo, io lo noto”.

