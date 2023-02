Lorenzo Riccardi, chi è/ Da Uomini e Donne al matrimonio con Claudia Dionigi (Verissimo)

Lorenzo Riccardi, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne, futuro marito della dolce ed esuberante Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi è il compagno e futuro marito di Claudia Dionigi. Personaggio televisivo e influencer italiano, ha conosciuto la sua dolce metà in televisione, partecipando al famoso programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Milanese di nascita, ma con la Puglia nel cuore, Lorenzo è diventato popolare grazie al noto dating show, dove è entrato prima come corteggiatore, per due edizioni, e poi come tronista. Attualmente lavora come web influencer, collaborando con diverse aziende e brand; inoltre creato una sua linea di abbigliamento che promuove sui social.

“Quando sono andato a fare il provino era pieno di gente. Sono uscito dall’albergo con il proposito di farmi ugualmente la fila e di vedere come sarebbe andata. E poi mi hanno preso”, ha ricordato Lorenzo Riccardi in una vecchia intervista rilasciata a Super Guida Tv a proposito della partecipazione nel programma di Maria de Filippi. Proprio in tv ha conosciuto Claudia, mamma di sua figlia Maria Vittoria e futura moglie. Il classe 1996, infatti, le ha recentemente chiesto la mano e lei ha detto sì con grande entusiasmo.

Lorenzo Riccardi è nato nel 1996 ed è più giovane di Claudia di ben sei anni. Nonostante la differenza di età, il loro affiatamento è massimo, come si evince anche dai social, dove la coppia condivide spesso attimi della propria quotidianità. Come dicevamo, sono diventati da poco genitori e sono pronti a raccontare tutte le loro emozioni in una bella intervista a Verissimo, oggi, sabato 11 febbraio. Per quanto riguarda la proposta di matrimonio, sappiamo che il ragazzo ha usato tutta la sua creatività per sorprendere Claudia, sfruttando il body della piccola Maria Vittoria per comporre una scritta inequivocabile. “Mamma vuoi sposare il mio papà ?”, era scritto sul body della piccolina. “Come faccio a dirti di no? Vi amo, siete la mia vita”, è stata la risposta di Claudia Dionigi.

