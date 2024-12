Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, il matrimonio a Napoli e tanti invitati noti

Il 30 novembre sono diventati marito e moglie e oggi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono pronti a raccontarne i dettagli nel corso della loro ospitata a Verissimo. Parliamo di una delle coppie più amate e ormai iconiche nate grazie a Uomini e Donne, che da pochissimi giorni ha coronato il proprio sogno d’amore con una bellissima cerimonia tenutasi a Napoli. Lorenzo e Claudia hanno scelto infatti una città che non è la loro – lei è di Roma, lui di Milano – per celebrare il giorno più importante con amici e parenti.

Gemma Galgani e Fabio Cannone, scontro a Uomini e Donne/ Spunta il mistero della camicia

L’attesissimo matrimonio è stato celebrato a Nola, provincia di Napoli, alla presenza non solo di genitori e persone di famiglia, ma anche di molti amici, tra cui volti di Uomini e Donne come le ex troniste Nilufar Addati e Clarissa Marchese, l’ex corteggiatore Giordano Mazzocchi e molti altri.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, un altro figlio dopo Maria Vittoria?

La persona più importante presente al matrimonio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi era però la loro figlia Maria Vittoria: la coppia ha infatti avuto una bambina nel 2022 e spera ora di allargare ulteriormente la famiglia. I due ex di Uomini e Donne non hanno fatto mistero di desiderare un altro figlio, ammissione peraltro fatta proprio nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin.

Chi è Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne: nuova delusione d'amore/ Scontro con Fabio in studio

La storia d’amore di Claudia e Lorenzo è per molti una vera e propria favola. A Uomini e Donne, lui era tronista e lei è scesa per conoscerlo, ma il loro percorso non è stato senza intoppi. Fino alla fine, Lorenzo si è mostrato indeciso tra lei e la rivale Giulia Cavaglià, ma poi ha scelto colei che sarebbe diventata sua moglie. Le loro strade, da quel momento, non si sono più separate.