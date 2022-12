Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano/ Dopo Uomini e Donne, proposta…

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano

Momento magico per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia, nata nello studio di Uomini e donne, è sempre più unita e innamorata. Dopo la scelta nello studio del programma di Maria De Filippi, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si sono più lasciati. Il primo passo importante è stato quello della convivenza. Passo dopo passo, Lorenzo e Claudia si sono uniti sempre di più cominciando a sognare una famiglia. Sogno che si è concretizzato con l’annuncio della gravidanza di Claudia che, pochi giorni prima di Natale, ha messo al mondo la piccola Maria Vittoria.

Con la nascita della loro bambina, Lorenzo e Claudia sono diventati per la prima volta genitori vivendo un Natale davvero speciale. Il momento speciale, per la coppia di Uomini e Donne, però, non è ancora finito perchè, dopo la nascita di Maria Vittoria, è arrivata anche la proposta di matrimonio.

La proposta di matrimonio di Lorenzo Riccardi a Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi annunciano il matrimonio. La proposta di nozze è arrivata dopo la nascita della piccola Maria Vittoria che è stata complice del papà per chiedere la mano a mamma Claudia. “Mamma vuoi sposare il mio papà ???”, ha scritto Lorenzo su Instagram pubblicando una foto della piccola Maria Vittoria con un body con la scritta della proposta di matrimonio mentre sulla mano di Claudia Dionigi spicca un bellissimo anello di fidanzamento.

“Come faccio a dirti di no? Vi amo siete la mia vita”, è la risposta di Claudia. Tantissimi i commenti sotto il post tra cui molti di tanti ex volti di Uomini e Donne. “Mi fate piangere di nuovo”, scrive Teresa Langella. “Che meraviglia, il sogno di ogni donna”, è il commento di Francesca Del Taglia. E poi gli auguri di Gemma Galgani, Ursula Bennardo, Ida Platano e tanti, altri protagonisti di Uomini e Donne.

