Lorenzo Rossi, chi è il figlio di Vasco Rossi e Gabriella Sturani/ “Ero sbandato ma lui mi ha dato sprone”

Lorenzo Sturani Rossi, chi è il figlio di Vasco Rossi e Gabriella Sturani? Riconosciuto a 14 anni

Ieri è morta Gabriella Sturani, ex fidanzata di Vasco Rossi a cui ha dedicato la celebre canzone Gabri. La donna si è spenta a soli 56 anni e la rockstar l’ha salutata con un toccante addio attraverso i suoi social. E sempre sui social ha scritto un messaggio di vicinanza anche per il frutto di quella relazione. Chi è il figlio di Vasco Rossi e Gabriella Sturani, Lorenzo Rossi?

Maria Gabriella Sturani, morta ex compagna di Vasco Rossi, madre del figlio Lorenzo/ Ispirò la canzone Gabri

Lorenzo Rossi Sturani è nato nel 1986, lo stesso anno in cui è venuto alla luce l’altro figlio di Vasco Rossi, Davide, dalla relazione con un altra donna Stefania Trucillo. L’uomo ha 38 anni e fino a circa 15 anni è cresciuto solo con la mamma e con il suo cognome. Vasco Rossi lo ha riconosciuto nel 2003. Su di lui si hanno poche informazioni. È un speaker radiofonico ed è papà di due bimbe, Lavinia e Lucrezia, nate dalla relazione con Carlotta Quaranta.

Vera Gemma: "Sono stata a cena con Vasco Rossi"/ "Ho passato una serata meravigliosa e..."

Vasco Rossi, il figlio Lorenzo Rossi Sturani ricorda il primo incontro: “Mi ha dato un obbiettivo”

Ha sempre saputo di essere il figlio di Gabriella Sturani e Vasco Rossi, Lorenzo Sturani Rossi. In una recente intervista a La Stampa ha confessato: “Sono cresciuto sapendolo, mia mamma me l’ha detto fin da piccolo. A 14 anni vidi una sua canzone su Mtv e chiesi a mia madre se potessi conoscerlo. Mia madre, che era in contatto con lui, pochi giorni dopo organizzò l’incontro e ci vedemmo nell’ufficio di Vasco a Bologna”.

E subito dopo ha ricordato il primo incontro: “Ricordo che entrò dicendo: “Buongiorno figliolo”. È vero che è un timido, ma quando ti guarda con quegli occhioni color ghiaccio diventi timido anche tu. Lui era emozionato e lo ero anch’io” Ha aggiunto che tra di loro con il passare del tempo si è creato un rapporto sincero e forte e che la rockstar si è comportato proprio come un padre con lui: “Ero un ragazzo di 14 anni sbandato che era rimasto indietro di tre anni negli studi, ma lui mi ha dato sprone e un obiettivo col metodo del bastone e della carota. Si vedeva che ci teneva a me, mi stava dietro.”

Vasco Rossi: "Sto scrivendo una nuova canzone"/ Lo spoiler bomba sui social: "È una dedica a tutte le donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA