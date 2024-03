Maria Gabriella Sturani, morta ex compagna di Vasco Rossi, madre del figlio Lorenzo/ Ispirò la canzone Gabri

Morta a 56 anni Maria Gabriella Sturani, l’ex compagna di Vasco Rossi: lo annuncia il cantante con un messaggio struggente al figlio Lorenzo

Lutto per Vasco Rossi e il figlio Lorenzo. Il rocker ha annunciato sui social la morte di Maria Gabriella Sturani, sua ex partner e madre di suo figlio Lorenzo. La donna aveva solo 56 anni. Il cantante, in un post su Instagram, ha scritto: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me”. Rivolgendosi poi a suo figlio, ha proseguito: “Caro Lorenzo, tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene”.

Il legame tra Vasco Rossi e l’ex compagna Maria Gabriella Sturani risale a 40 fa. Lei aveva appena 16 anni quando ebbe una relazione con la rockstar, rimanendo incinta. Proprio pensando a lei aveva scritto la canzone “Gabri”. La loro storia terminò bruscamente, secondo la donna proprio a causa della gravidanza. L’artista, infatti, non riconobbe suo figlio Lorenzo: lo fece solamente nel 2003, quando lui aveva ormai quasi vent’anni. Nonostante tutto, l’affetto tra Gabriella e Vasco rimase intatto.

Dopo aver riconosciuto suo figlio Lorenzo, Vasco Rossi ha instaurato con lui un ottimo rapporto. In un’intervista del 2013, Gabriella Sturani disse: “Se mio figlio Lorenzo è laureato lo deve a lui: a scuola era una frana, ma Rossi lo ha convinto a studiare, gli ha pagato l’Università, e gli ha chiesto di impegnarsi per prendere la laurea, perché sarebbe stato il primo, in famiglia”. Gabriela parlava del loro rapporto come “bello” perché “lui è il numero uno. C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio”. Gabriella era originaria di Masi Torello in provincia di Ferrara.

“Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco ed ero con mia cugina in un locale di Rimini con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980″ aveva raccontato lei in un’intervista del 2013 su Vanity Fair. I due, poi, si sono incontrati di nuovo a luglio del 1983. Il loro amore è durato due anni, fino a quando Gabri non rimase incinta. Per Vasco, infatti, “non era il momento giusto per diventare padre”. Il figlio di Gabriella Sturani e Vasco, Lorenzo, in un post di qualche tempo fa scrisse: “Vasco, appena divenuto ‘babbo’ anche per la legge, indossò i panni di supereroe senza più toglierli. Nonostante il suo lavoro, nonostante la sua famiglia composta da Luca e Laura, ha trovato spazio anche per un 14enne bocciato svariate volte e senza testa sulle spalle”.











