Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco ricorda mamma Gabriella Sturani/ “Avrei voluto qualche giorno in più per…”

Vasco Rossi, il figlio Lorenzo ricorda mamma Gabriella Sturani: “Non ero pronto“

Lutto nella famiglia di Vasco Rossi: è morta Gabriella Sturani, sua ex compagna, dalla cui relazione è nato il figlio Lorenzo nel 1986. A lei aveva dedicato la canzone Gabri, contenuta nell’album Gli spari sopra, e oggi la famiglia si stringe attorno al dolore di Lorenzo Rossi. Attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, il figlio del rocker ha così voluto ricordarla: “Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni“.

Lorenzo Rossi, chi è il figlio di Vasco Rossi e Gabriella Sturani/ "Ero sbandato ma lui mi ha dato sprone"

Il messaggio del ragazzo è emozionante: “Avrei voluto solo qualche giorno in più per poter parlare, per poter sistemare i nostri conti del passato, per scacciare quei fantasmi che da sempre ci hanno perseguitato, per lasciarci andare serenamente mamma. Invece in questa maledetta vita, dove hai fatto tutto velocemente, hai scelto di andartene in fretta, probabilmente senza neanche rendertene conto, fortunatamente senza soffrire… e questo è stato un tuo grande regalo nei confronti miei e di Carlotta, lo so, nessuno di noi si meritava di vederti soffrire“.

Maria Gabriella Sturani, morta ex compagna di Vasco Rossi, madre del figlio Lorenzo/ Ispirò la canzone Gabri

Lorenzo Rossi, il messaggio dopo il lutto e “l’insegnamento più importante“

Lorenzo Rossi, che sta affrontando questo lutto supportato anche dalla famiglia, ricorda gli ultimi istanti insieme a mamma Gabriella Sturani: “Oggi eravamo lì io e Carlotta, hai aspettato che arrivassimo a trovarti e quando ci hai visti preoccupati sei riuscita con le ultime forze a dirci: “CALMA”. È stata la tua ultima dolce e tenera carezza, come a volerci dire “me ne sto andando ragazzi ma state tranquilli”, avevi capito e nonostante tutto hai pensato a noi […]”.

Nel messaggio fiume condiviso su Instagram, il figlio di Vasco Rossi ha anche fatto accenno alle sue figlie e al prezioso insegnamento ricevuto dalla madre: “In quegli ultimi attimi dove ti stringevamo le mani siamo riusciti a dirti che eravamo orgogliosi di te, di questi ultimi due anni dove avevi ritrovato la serenità, siamo riusciti a dirti grazie per quello che ci hai dato e nel mio piccolo ho provato a chiederti scusa per i miei sbagli ed errori. E sono riuscito a dirti la cosa più importante per me: se oggi amo le mie figlie così tanto è solo grazie a te, che mi hai insegnato come si ama un figlio incondizionatamente. L’insegnamento più importante“.

Vera Gemma: "Sono stata a cena con Vasco Rossi"/ "Ho passato una serata meravigliosa e..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO ROSSI (@lorenzorossigram)













© RIPRODUZIONE RISERVATA