Anche questa settimana Lorenzo Salvetti si prepara per un altro live ad X Factor 2023 con un’assegnazione incredibile: il cantante sedicenne presenterà “Me so ‘mbriacato” di Mannarino, un pezzo tipico della musica romana. Riuscirà stavolta a convincere Jake La Furia? Quest’ultimo è l’unico giudice che ha dei dubbi riguardo al concorrente di Achille Lauro, dicendo che le sue performance sono sempre uguali e simili tra loro. Il pubblico, invece, non è d’accordo con lui e pensa che Lorenzo Salvetti sia un cantautore a tutto tondo con una firma ben chiara a livello musicale.

Durante il quarto live di X Factor 2024 di giovedì 14 novembre Lorenzo Salvetti avrà un’altra occasione di dimostrare di riuscire a cantare qualsiasi genere. Intanto, durante la settimana sono arrivate le chiamate della mamma a molti concorrenti del talent. Tra i genitori che hanno telefonato anche la madre di Lorenzo Salvetti che si è assicurata che il figlio stesse bene, dato che nell’ultimo mese l’ha visto un po’ triste e questo l’ha preoccupata moltissimo.

“Finalmente ti vedo felice e mi sono rasserenata“, ha detto la mamma di Lorenzo Salvetti a X Factor 2024. “Avevi sempre le braccia conserte“, continua, mentre il cantante le risponde ironicamente: “In realtà anche adesso ho le braccia conserte“. Lorenzo Salvetti è timido ed è un sognatore. Durante il programma abbiamo imparato a conoscere il suo carattere allo stesso tempo chiuso e sognatore, ma soprattutto abbiamo scoperto la sua passione per le canzoni che parlano d’amore. Lui stesso ha svelato di aver sofferto dopo una storia finita, elemento che è stato un motore per scrivere canzoni emozionanti.

Fino ad ora Lorenzo Salvetti è amatissimo dal pubblico di X Factor 2024 e sui social piovono commenti estremamente positivi su di lui. Di Lorenzo piace tanto la spontaneità, la freschezza e la simpatia, e anche Manuel Agnelli ne ha evidenziato le caratteristiche: “Si vede che senti quello che canti e riesci a dare freschezza alle canzoni classiche“. Intanto sui social si legge: “lo amo Salvetti!!! sa cantare suona il piano la chitarra” e ancora: “Ho guardato oggi la puntata, ho sentito cantare tanti ….poi è arrivato Lorenzo che ha fatto la differenza e dato una nuova vita al brano già bello di suo“. Insomma, secondo molti l’X Factor è suo!