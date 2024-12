Non c’è tregua tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Dopo la decisione di Lorenzo di chiudere definitivamente la loro relazione, l’atmosfera tra i due è diventata sempre più tesa. Ogni momento sembra essere buono per un battibecco o per rinfacciarsi vecchi rancori, che sfociano puntualmente in discussioni o, come questa volta, in un litigio acceso. A scatenare l’ennesimo scontro sono state le prove del balletto di Natale, che andrà in scena durante la puntata di lunedì 23 dicembre del Grande Fratello. Quando ha scoperto che Lorenzo aveva distratto Helena e Zeudi durante gli allenamenti, Shaila non è riuscita a trattenere il suo nervosismo, scatenando il caos.

La ballerina stava guidando le prove del balletto, ma dopo aver notato che Zeudi ed Helena erano spesso distratte, si è vista costretta a rimproverarle. A quel punto, la modella brasiliana, che in passato aveva confessato di essere innamorata di Lorenzo, ha svelato che a distrarle era stato proprio Spolverato. “Tu forse sei un mezzo, non lo so, ma a me questa cosa ha dato fastidio”, ha detto Shaila ad Helena senza mezzi termini. Lorenzo, ascoltando tutto, non è rimasto in silenzio e ha subito replicato, invitando Shaila a non tirare in ballo il suo rapporto d’amicizia con Helena nella discussione.

Ennesima lite tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: la gelosia dell’ex velina verso Helena Prestes

Successivamente, Lorenzo Spolverato si è scaldato, scagliandosi aspramente contro Shaila Gatta. L’ex allieva di Amici ha provato più volte a spiegare il suo punto di vista, ma è stata continuamente interrotta dall’ormai ex fidanzato. La situazione è degenerata a tal punto che persino Helena è intervenuta, cercando di riportare la calma e invitando entrambi a discutere con maggiore serenità. Pamela Petrarolo ha cercato di placare la situazione, ma è stata bloccata da Luca Calvani. Un gesto che ha mandato su tutte le furie l’ex Non è la Rai, che ha iniziato ad urlare a sua volta.

Shaila, ormai esausta dai continui scontri con Lorenzo, si è sfogata con i suoi compagni d’avventura. Tra le lacrime, si è lamentata del comportamento di Spolverato durante le prove, trovando conforto nel supporto del nuovo concorrente, Maxime Mbandà. Vedendo questa scena, Lorenzo non è riuscito a contenere la sua rabbia, accusando Shaila di aver sollevato un polverone inutile. “Tutto questo teatrino è partito da lei”, ha detto. La sua rabbia potrebbe essere stata accentuata dal fatto che, poche ore prima, Maxime gli aveva confessato di non provare simpatia per lui, attaccandolo in maniera velata.