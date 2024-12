Durante un confronto con Maxime Mbanda al Grande Fratello Lorenzo Spolverato è rimasto senza parole, di certo non si aspettava di sentire certe rivelazioni sul suo conto. In molti hanno notato che tutte le volte che nuovi concorrenti varcano la famosa porta rossa più spiata d’Italia il gieffino cerca di capire se potrebbero essere suoi alleati o rivali. Solitamente la prima cosa che fa è quella di chiedere che opinione hanno su di lui, dopodiché inizia a parlare male di Javier Martinez. Tra i due non corre infatti buon sangue a causa dei trascorsi con Shaila Gatta e non perdono occasioni per attaccarsi.

Javier Martinez chiude con Helena Prestes al Grande Fratello 2024?/ "Ha alzato un muro, è offeso"

Da pochi giorni Maxime Mbanda è approdato al Grande Fratello nei panni di concorrente, ieri Lorenzo Spolverato si è avvicinato a lui ma ciò che ha scoperto lo ha spiazzato. Di che si tratta? Come al solito ha chiesto al suo compagno di avventura che opinione avesse di lui, però è stato palesemente asfaltato davanti a tutti. Senza troppo giri di parole il gieffino ha ammesso che prima di entrare nella casa gli stava sul c***o per le poche cose che aveva visto.

Tommaso Franchi e Mariavittoria nuova coppia al Grande Fratello?/ "Hai paura perché ti piaccio"

Lorenzo Spolverato pensava che Maxime Mbanda avesse cambiato idea su di lui: le parole del gieffino lo spiazzano

Dopo aver ascoltato la rivelazione di Maxime Mbanda al Grande Fratello Lorenzo Spolverato era convinto che dopo averlo conosciuto un po’ meglio nella casa avesse cambiato idea sul suo conto, però ha dovuto fare i conti con una spiacevole delusione. Quando gli ha detto che all’inizio glielo dicono tutti il nuovo gieffino ha rincarato la dose dicendo che gli stava sul c***o quando è entrato e gli sta ancora sul c***o, però qualcosa ha visto.

Mbanda ha aggiunto: “Nel senso che mi stai ancora sul ca**o, ma hai qualcosa da capire”. Dopo aver ascoltato le parole di Maxime Javier Martinez, Emanuele Fiori e Luca Giglio non sono riusciti a trattenere e sono scoppiati a ridere. Lorenzo Spolverato invece ha avuto una reazione ben diversa, spiazzato dalle parole del gieffino è rimasto in silenzio.

Lorenzo Spolverato lascia Shaila Gatta e il motivo fa discutere/ L'ex velina crolla al Grande Fratello