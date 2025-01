Lorenzo Spolverato si ribella al ripescaggio al Grande Fratello e si dice pronto ad abbandonare la Casa

C’è grande malumore nella Casa del Grande Fratello per il ripescaggio che è andato in scena nella diretta del 20 gennaio 2025. In ben sei sono rientrati in Casa, ma solo in 4 saranno di nuovo concorrenti ufficiali del programma. Una possibilità che ha fatto storcere il naso agli inquilini ancora in gioco, e in particolare a Lorenzo Spolverato. Il modello si è sfogato prima con la sua fidanzata Shaila Gatta, poi è tornato ad affrontare la questione insieme a Chiara Cainelli.

Shaila Gatta contro Helena Prestes: “Non le importa di nessuno”/ Per lei la storia con Zeudi è solo strategia

Nel parlare con la modella, Lorenzo ha rivelato di aver avuto un acceso colloquio in confessionale con gli autori, lamentandosi di quanto accaduto in puntata. “Io sono andato in confessionale a sbottare su questa cosa.”, ha esordito, per poi ammettere di star pensando al possibile abbandono: “Io ho il timore di aspettare giovedì e poi… (e qui ha fatto il gesto di andarsene con la mano, ndr)”.

Helena Prestes innamorata di Zeudi Di Palma? "Voglio abbracciarti!"/ Urla e parole al miele:"Bellissima!"

La preoccupazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è preoccupato dal ritorno in Casa di Helena Prestes e Iago Garcia, due concorrenti che sono stati suoi ‘nemici’ al Grande Fratello. E pur essendosi detto felice del ritorno di Jessica Morlacchi, che in diretta ha riabbracciato con gioia, durante una chiacchierata in Casa sul ripescaggio ha detto: “Chi si ritira e chi viene eliminato deve stare fuori”. È chiaro che per Lorenzo, che ieri ha ammesso senza mezzi termini di essere un ‘giocatore accanito’, il ritorno in gioco di due concorrenti come Helena Prestes e la stessa Morlacchi rappresenti un ostacolo in più verso la sua tanto agognata vittoria. D’altronde, il modello non ha tutti i torti, vista la rinnovata forza che la modella brasiliana ha già dimostrato nel televoto del ripescaggio.