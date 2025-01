Signorini annuncia il ripescaggio al Grande Fratello: ecco come funziona

L’ipotesi del ripescaggio, tanto discussa in queste ore, è stata confermata da Alfonso Signorini in apertura della nuova diretta del Grande Fratello. Il conduttore, accompagnato da tutti gli ex gieffini di questa edizione (sia eliminati dal televoto che fuori per abbandono), ha letto il comunicato ufficiale con la decisione del grande Fratello. Starà al pubblico a Casa a scegliere non solo se accettare il ritorno degli ex nella Casa, ma anche (in caso di esito positivo) chi far rientrare. In questo caso, ben sei ex concorrenti potranno rientrare.

Ripescaggio o televoto flash al Grande Fratello: qual è la sorpresa annunciata da Signorini?/ L'indizio!

Questo il comunicato letto da Signorini: “Questa edizione di Grande Fratello è iniziata il 16 di settembre, è in onda da 126 giorni e durerà ancora a lungo. Nelle prossime settimane il gioco si farà ancora più furo, con eliminazioni sempre più frequenti. Dopo ben 5 abbandoni, prestissimo arriveranno nuovi concorrenti con altre storie da raccontare. Ma non solo: stasera il Grande Fratello chiede a voi pubblico a casa se avete voglie di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti. Siete sempre e solo voi, da casa, a decidere con il televoto, se dare loro questa possibilità. Solo se voi avrete decretato di dare loro questa possibilità, più tardi, attraverso un nuovo televoto, avrete l’opportunità di scegliere chi tra loro potrà tornare.”