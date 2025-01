Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, nuovo scontro in diretta al Grande Fratello

C’è chi li ha definiti “i due leader della Casa”, seppur in modo del tutto differente, “uno silenzioso, l’altro più plateale”, sta di fatto che la rivalità tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez ha avuto inizio nelle prime settimane del Grande Fratello e continua ancora oggi, mesi dopo. Se Lorenzo, però, non regge l’indifferenza di Javier alle provocazioni, il pallavolista commenta ma non mostra mai cenni di rabbia. Una cosa che è lui stesso a spiegare in diretta: “Quando divento molto irascibile, caccio il peggio di me, è una parte che non riesco a controllare.”

Lorenzo Spolverato bacia Alfonso D'Apice al Grande Fratello/ Video, la reazione del guru della moda

Lorenzo Spolverato contro Javier Martinez: come si schiera la Casa

Questo non serve a placare le critiche di Lorenzo e di Shaila in primis nei confronti di Javier, da loro definito “poco trasparente e chiaro”, oltre che “senza cogli*ni per esprimersi e mettersi in gioco”. Per Lorenzo, inoltre, Javier “Sa di essere un giocatore accanito e non l’ha mai ammesso. Io lo sono, lo dico, sono sincero!”

Luca Calvani vuota il sacco sul biglietto-gate al Grande Fratello/ La Luzzi lo punge:"Confessione spontanea!"

Di fronte a questa rivalità che non accenna a placarsi ma, anzi, è ormai centrale nella Casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di far schierare i concorrenti. Chi sta dalla parte di Lorenzo e chi, invece, da quella di Javier? Di fronte alla richiesta di Signorini, dalla parte di Javier si sono schierati: Bernardo, Amanda, Tommaso, Zeudi, Stefania, Alfonso e Luca. Dalla parte di Lorenzo Spolverato, invece, ci sono: Mariavittoria, Maxime, Giglio, Shaila, Pamela, Ilaria e Chiara.