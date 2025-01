Amanda Leccio e Lorenzo Spolverato: amicizia finita al Grande Fratello?

Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, durante i primi mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello, sono diventati molto amici supportandosi l’uno con l’altra. La vicinanza di Amanda a Helena Prestes e la storia d’amore di Lorenzo con Shaila Gatta, diventata sempre più importante, li ha allontanati. I due, infatti, non solo trascorrono pochissimo tempo insieme, ma il loro rapporto si limita a qualche saluto. Lorenzo, in particolare, ha più volte affrontato Amanda spiegandole di non gradire alcuni suoi atteggiamenti come la complicità con Luca Calvani e la sua mancata obiettività in alcune situazioni come quando ha puntato il dito contro Shaila definendola “aggressiva”.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, la Lecciso e Lorenzo hanno avuto un nuovo confronto. A cercarlo, stavolta, è stata Amanda che, in giardino, ha provato a chiarire la situazione per non perdere l’amicizia con il modello milanese.

La delusione di Lorenzo Spolverato nei confronti di Amanda Lecciso

Lorenzo Spolverato, in giardino, ha spiegato ad Amanda Lecciso di essere deluso e infastidito da alcuni atteggiamenti e che è in fase di valutazione per capire se possa ancora fidarsi di lei. “Per me, l’amicizia è tutto o niente e tu hai scelto di trascorrere tutto il tempo con altre persone”, spiega il modello. Amanda, tuttavia, gli fa notare come anche lui dedichi la maggior parte del suo tempo a Shaila. Lorenzo, inoltre, spiega che sin dall’inizio, ha visto in Amanda una spalla con cui parlare di tutto, anche di cose profonde, ma ad oggi non è più così.

“L’unica con cui oggi ho tutto questo è Shaila”, dice ribadendo di non volere rapporti superficiali preferendo uscire dal Grande Fratello con pochi amici e una fidanzata piuttosto che con tante conoscenze. “Tu dovresti prendere in considerazione il rapporto che abbiamo io e te. Io non me ne sono mai andata”, si difende Amanda. “A me piace scegliere e la persona mi deve scegliere. In amicizia voglio l’esclusiva”, conclude Spolverato.