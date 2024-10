Lorenzo Spolverato “lascia” il Grande Fratello 2024: tutti in lacrime in Casa

Puntata ricca di grandi emozioni al Grande Fratello 2024, con un vero e proprio colpo di scena che ha coinvolto il televoto. In nomination questa settimana sono finiti Amanda Lecciso, Yulia Bruschi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e il pubblico ha dovuto votare per il preferito; in Casa, tuttavia, è stato comunicato questa sera ai concorrenti che due dei nominati, risultati i meno preferiti dai telespettatori, devono abbandonare la Casa in una clamorosa doppia eliminazione.

Ad essere eliminati sono Lorenzo e Shaila, in realtà rivelatisi in studio i preferiti all’insaputa degli altri coinquilini e, pur rimanendo in gioco, partiranno per Madrid per partecipare per un certo periodo alla versione spagnola del reality. Nella Casa però tutti piangono l’eliminazione di Lorenzo, che ha lasciato un segno importantissimo nel gruppo: da Giglio ad Amanda, da Helena alle ex Non è la Rai, tutti sono scossi dall’addio del ragazzo pur inconsapevoli che non è affatto eliminato dal gioco.

Anche Luca Calvani, che al Grande Fratello 2024 ha avuto più di uno scontro con Lorenzo Spolverato, piange la sua eliminazione e confessa: “È un ragazzo che ha un potenziale incredibile e questa opportunità per lui era pazzesca, e gli volevo bene. Gliene volevo già, mi faceva arrabbiare tanto, ma gli volevo bene. Volevo che facesse meglio e lo vedevo fare meglio, e mi insegna molto anche questo“.

Alfonso Signorini, continuando a reggere il gioco sul reale destino di Lorenzo e Shaila e non rivelando nulla al gruppo, specifica che la percezione di un concorrente può essere differente dentro e fuori dalla Casa: “Purtroppo non potete avere certezze, perché dentro la Casa quello che voi avvertite può essere un sentiment completamente diverso da quello che il pubblico avverte, e questa ne è la prova chiaramente“.

