Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si trovano ancora nella casa del Grande Fratello spagnolo e rientreranno in quella italiana solo lunedì 27 ottobre. In Spagna, lontano da tutti, si sono lasciati andare alla passione dopo aver svelato di essere entrambi single. Sempre più complici e uniti, i due trascorrono la maggior parte del tempo insieme e, dai filmati che giungono dalla Spagna, pare che Shaila abbia raccontato a Lorenzo tutto quello che è successo sotto le coperte con Javier Martinez. Come fa sapere Biccy, tuttavia, tutto ciò si evince da un discorso che i due hanno fatto poco prima della puntata serale del Gran Hermano.

Mentre le telecamere riprendevano altri concorrenti, il microfono di Lorenzo è rimasto aperto e le parole che il 28enne milanese stava dicendo a Shaila inducono a pensare che l’ex velina di Striscia la Notizia gli abbia raccontato tutto sui momenti d’intimità trascorsi con Javier.

Le parole di Lorenzo Spolverato su Javier Martinez

Con Lorenzo Spolverato, a differenza di quanto accaduto con Javier Martinez, Shaila Gatta sta vivendo il rapporto alla luce del sole. I due, infatti, non si nascondono concedendosi baci, abbracci e gesti intimi anche davanti agli altri concorrenti. In vista del rientro in Italia e della situazione che potrebbero trovare in casa, Lorenzo ha lanciato a Javier Martinez una frecciatina sottolineando il poco rispetto che dimostrerebbe a Shaila qualora avesse raccontato quello che è successo con lei sotto le coperte senza la sua presenza.

“Le cose sotto le coperte [quelle fatte con Javier, ndr] se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene. Così vuole vittimismo“, le parole di Lorenzo. Quale sarà, dunque, la reazione di quest’ultimo e di Shaila quando scopriranno tutto quello che ha raccontato Javier Martinez?