Grande Fratello 2024, Javier Martine svela cos’è successo sotto le coperto con Shaila Gatta

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda ieri sera Shaila Gatta ha gelato Javier Martinez rivelandogli di non provare niente per lui, in maniera improvvisa e inaspettata ha fatto dietro front dopo più di una settimana di coccole, una conoscenza sempre intima continuata anche sotto le coperte. E dopo la puntata il pallavolista si è sfogato duramente parlando con gli altri coinquilini per il trattamento subìto e soprattutto dopo giorni di silenzio Javier Martinez ha rivelato cos’è successo con Shaila Gatta sotto le coperte e non sia è trattato, stando alle sue dichiarazioni, solo di baci e coccole.

Pagelle Grande Fratello 2024, 9a puntata/ Yulia in crisi per il fidanzato, Shaila volubile molla Javier

“Mi sono morso la lingua in puntata perché non volevo metterla in difficoltà. Però mi sono rotto le scatole ora parlo. lei era la prima a non voler far uscire questa cosa. Ma allora non le fai, non si gioca con i sentimenti delle persone.” ha premesse Javier per poi scendere più nel dettaglio rivelando quello che è successo con Shaila: “Cosa abbiamo fatto? Mi baciava in quel modo così carnale… tutte le notti. C’erano abbracci molto carnali e io le ho detto che avrei voluto farlo con lei e lei mi ha risposto ‘anche io vorrei tanto’. Le ho detto ‘mi fido di te’. E lei mi ha risposto ‘fidati, perché anche io mi fido di te’. Mi ha anche detto ‘ma io dove lo trovo un altro così?’. La sentivo mia, come ci toccavamo… Se i baci carnali erano in bocca? Eh certo, sì, ci sono stati anche quelli. Siamo stati in intimità e in quei momenti la percepivo vicina.”

Tommaso Franchi "attratto" da Maica Benedicto al GF?/ Luzzi: "Il primo della fila per andare a salutarla!"

Javier Martinez smaschera Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: “Non erano solo bacetti, passione e frasi importanti”

Shaila durante il confronto con Javier ha rivelato di sentire solo trasporto fisico ed anche se ci sono state frasi importanti per lei non c’è nessun sentimento alla base e l’ex Velina ha rivelato tranquilla che non lo aspetterà fuori. Javier dopo essere rimasto basito e deluso da queste frasi ha solo ammesso di non aver percepito tutt’altro soprattutto sotto le coperte. E successivamente nella notte si è sfogato parlando con Jessica Morlacchi e le ragazze di Non è la Rai, Pamela, Ilaria ed Eleonora: “Baci? Non solo, no aspe, non è che abbiamo fatto proprio l’amore. Poi a parte la fisicità ci sono state parole importanti. Non voglio dire tutto, ma sono state frasi importanti. Ovviamente diceva tutto senza microfono. Voi pensavate che ci fossero stati solo bacetti? Siamo grandi, pensavate che stavamo sotto le coperte a darci bacetti?” Convinto della sua verità e sempre più furioso, inoltre, ha anche rivelato che durante la puntata avrebbe far voluto vedere le immagini al Grande Fratello 2024 ‘per farvi vedere le posizioni così avreste capito cosa abbiamo fatto.”