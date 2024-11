Lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: colpa di un aereo per javier…

Gelosia e scontri tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello 2024. Colpa di un messaggio aereo volato sulla Casa e dedicato a Javier Martinez, firmato però dagli ‘Shaviers’, ovvero i fan della coppia Shaila-Javier. Un messaggio che Shaila ha accolto con gioia, soffermandosi a leggerlo in giardino per poi ringraziare coloro che l’hanno inviato. Una scena, questa, che non è affatto piaciuta a Lorenzo, che ha poi chiesto alla ballerina un confronto in privato nella zona dispensa della Casa.

È qui che, furioso, ha palesato la sua gelosia per la reazione di Shaila al messaggio dei fan di Javier, sottolineando come lui non si sarebbe mai comportato in questo modo. “Quella era una reazione di quieto vivere giusto? La vera reazione qual è? Star lì e guardare o non guardare? – ha tuonato Lorenzo – Devi essere te stessa, non ti conosco. È successo tutto questo, sono qui a viverlo con te e vedo una reazione che non mi aspetto. Non so fino a che punto quella reazione è stata davvero per quieto vivere e non te ne potevi stare seduta. Lo volevi vedere questo aereo?”

Shaila Gatta sbotta contro Lorenzo: “La prossima volta mi chiudo nel cass*!”

Spiazzata, Shaila Gatta spiega di aver guardato il messaggio e ringraziato semplicemente coloro che avevano speso un pensiero per lei. “Non mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, mi dispiace che tu la stia prendendo in questo modo, ma non è una cosa che mi appartiene. – ha spiegato la ballerina, che poi si è infastidita a sua volta per l’atteggiamento di Lorenzo – La prossima volta che arriva un aereo con questo hashtag mi chiudo nel ce*so e va bene così. Mi segrego nel bagno. Te l’ho spiegato era anche per il pubblico che mi sono alzata.” ha quindi concluso.