Lorenzo Spolverato: lite con Tommaso Franchi

Serata ricca di discussioni quella del Grande Fratello di ieri durante la quale Lorenzo Spolverato ha avuto un crollo dopo le pesanti accuse che gli ha rivolto Iago Garcia che lo ha accusato di “essere aggressivo e di trattare male le donne”. Il modello milanese che non si è sentito tutelato neanche dal Grande Fratello che ha mandato in onda le clip del suo litigio con Helena Prestes non mostrando tutto ciò che è avvenuto, si è rifugiato in piscina insieme a Shaila Gatta. In difficoltà, non ha salutato Bernardo Cherubini che, in quel momento, stava lasciando la casa dopo essere stato eliminato.

Tommaso Franchi, così, durante le nomination, pur nominando Ilaria Galassi, ha approfittato dell’occasione per fargli notare l’errore commesso non avvicinandosi alla porta per salutare Bernardo. Shaila è intervenuta in seguito facendo notare a Tommaso come Lorenzo, in quel momento, fosse in estrema difficoltà spiegandogli che avrebbe potuto fargli notare l’errore in un momento successivo. In quel momento, è intervenuto proprio Lorenzo che ha così discusso con Tommaso.

“Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l’ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta prima di parlare dovresti pensarci? Ma sai dov’ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffanc*lo“. Con queste parole, Lorenzo ha espresso il proprio punto di vista a Tommaso che, in quel momento, ha compreso la rabbia dell’amico non replicando. Ad intervenire, però, pur non essendo coinvolto, è stato Iago Garcia. “Vaffa non si può dire in questa casa“, scatenando l’intervento di Shaila e di Lorenzo ma anche di Pamela che ha spiegato come, dopo aver fatto notare un errore, non c’è bisogno di alimentare la questione con altri argomento.

“Ma dai Iago”, ha detto la Gatta esortandolo a non attaccarsi alle cattive parole che vengono dette da tutti. Di fronte all’intervento di shaila, però, Iago, con un tono ostile, le ha detto: “Abbassa la testa Shaila”, ripetendo la frase più volte. Parole che hanno poi scatenato una vera bufera sul web.

Tale Iago Garcia si è PERMESSO di dire a una DONNA,in diretta TV,nel 2025,in ITALIA "ABBASSA LA TESTA". CHIUDETE TUTTO perché avete FALLITO. Non c'è messaggio PEGGIORE che possa passare. #shailenzo #grandefratello #BOICOTTAGGIOGF @alfosignorini @Beatrice_Luzzi_ @GrandeFratello pic.twitter.com/5ARBkO6JXD — Sophia (@Sophia99275623) January 31, 2025

la piaga che è quel cesso di iago garcia ma come cazzo si permette sto lurido ossessionato pic.twitter.com/hINxzzTSaN — mədusa🎀 (@g0rg0na_) January 31, 2025