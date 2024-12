Dopo giorni di confronti e scontri Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro relazione nella casa del Grande Fratello, la riconciliazione però non ha reso troppo felice la madre della gieffina. La signora Luisa ieri sera, durante la 17esima puntata del reality, è approdata nella casa per avere un confronto con la figlia. Sono in molti a pensare che sia stata un po’ troppo dura nei suoi confronti, tra le varie cose le ha detto che non la riconosce, a detta sua è cambiata da quando è tornata dalla Spagna. La donna l’ha messa in guardia su Lorenzo dicendo che è un giocatore, non si fida di lui e pensa che non sia una bella persona.

Shaila Gatta piange disperata, confessione choc a Lorenzo/ "Uomini di 60 anni volevano obbligarmi a..."

Da giorni circolano dei rumors su Lorenzo Spolverato in merito alla sua presunta omosessualità. Quando Alfonso Signorini gli ha mostrato un articolo che parlava della possibilità che fosse fidanzato con un guru della moda lui ha prontamente negato ed è sembrato molto tranquillo di fronte alle insinuazioni sul suo orientamento sessuale. Anche dopo la sua smentita continuano a circolare diverse voci sulla possibilità che il gieffino sia gay o bisessuale, probabilmente è per questo motivo che la madre di Shaila Gatta si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni al Grande Fratello.

Cosimo Gatta, chi è il papà di Shaila Gatta/ "Lorenzo spolverato? E' simpatico"

Lorenzo Spolverato è gay? Shaila Gatta stupita dalla rivelazione della madre

Prima di andare via la madre di Shaila Gatta le ha detto qualcosa all’orecchio, il conduttore ha provato a saperne di più ma la gieffina ha fatto sapere che la mamma le ha ripetuto che è un giocatore e che non è una bella persona. Ha ripetuto la stessa cosa anche a Lorenzo Spolverato quando lui le ha chiesto spiegazioni in merito a ciò che la donna le ha detto all’orecchio.

Eppure sui social sono in molti a sostenere che abbia detto tutt’altro, sembra infatti che abbia rivelato alla figlia che Lorenzo è gay. Il gieffino dopo il confronto ha espresso la sua opinione dicendo che la signora Luisa si è permessa di dire cose forti e che sua madre non lo avrebbe mai fatto. Ci ha tenuto anche a ribadire che con la ballerina non sta giocando.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi al GF: si lasciano?/ Lei: "Sono stanca, lotto ma poi dico basta!"

Lorenzo Spolverato subito dopo ha detto a Shaila Gatta che dimostreranno a tutti che nessuno dei due priva l’altro della sua libertà. L’ha poi rassicurata dicendo che il pubblico avrà sicuramente capito che la madre vuole solo proteggerla e che ha detto certe cose di getto. Lui pensa che col tempo cambierà idea.