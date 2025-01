Grande Fratello, Luca Calvani smaschera Lorenzo Spolverato: “Hai usato il cellulare”

È scoppiato un nuovo scandalo nella Casa più spiata d’Italia, l’ennesimo, dopo che Luca Calvani ha rivelato che Lorenzo Spolverato ha violato il regolamento del Grande Fratello. Tutto è nato durante una discussione sul famoso ‘biglietto-gate’ di cui si è ampiamento parlato nella scorsa puntata, in poche parole pare che Enzo Paolo Turchi abbia lasciato un biglietto all’attore toscano con scritto ‘No letto Jessica’, insomma avrebbe ricevuto informazioni dall’esterno. E ieri notte il modello milanese ha ripreso l’argomento per attaccare l’attore che però, messo all’angolo, ha tirato fuori un comportamento gravissimo che ha tenuto invece Lorenzo durante la sua trasferta in Spagna.

Maxime Mbandà svela le sue origini al GF: "Ecco come si sono conosciuti i miei genitori"/ "Papà dal Congo…"

Nel dettaglio, Luca Calvani ha smascherato Lorenzo Spolverato al Grande Fratello quando il modello lo ha affrontato dicendo di avere la coscienza pulita al contrario suo, l’attore non ci ha visto più ed è sbottato dicendo che era l’ultima persona che poteva parlare sull’argomento. Innanzitutto ha sottolineato come prima di entrare in Casa si è sentito e scritto con un’altra concorrente, Helena Prestes, negando poi tutto una volta scoperto e poi ha lanciato la bomba: “Ma cosa? È successo anche a te. Sei uscito per la Spagna, hai guardato l’engagment di Tommy, hai visto che su Instagram Tommy era salito. Nessuno è venuto da te, sono andati al GF a dirlo. Quindi falla finita”.

Javier Martinez innamorato di Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024?/ “C’è una cosa che mi spaventa…”

Lorenzo Spolverato ammette di aver violato il regolamento del Grande Fratello: provvedimento in arrivo

Messo sotto scacco da Luca Calvani, Lorenzo Spolverato prima ha tentennato ed ha provato a giustificarsi e poi alla fine ha ammesso di aver barato. Parlando con Shaila Gatta e Pamela Petrarolo ha confessato: “Ho guardato l’engagment di Tommy e gliel’ho detto. Gliel’ho detto per dargli un consiglio, lui lo ha detto a Mariavittoria, ma questo vuol dire che di Mariavittoria non posso fidarmi.” Non ci sono dubbi dunque che Lorenzo Spolverato ha violato il regolamento del Grande Fratello e già si inizia a vociferare che per lui verranno presi dei provvedimenti nella puntata di oggi, Lorenzo Spolverato rischia la squalifica al Grande Fratello?