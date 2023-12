LORENZO TANO E LUCREZIA LANDO, FINALISTI A BALLANDO CON LE STELLE 2023/ 4^ posto, eliminato da Wanda Nara

Ballando con le stelle 2023, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si classificano al 4^ posto

Nella puntata finale di Ballando con le stelle 2023 dopo l’eliminazione dei tre concorrenti si passa alla sfida a due. Il quarto classificato è Lorenzo Tano con Lucrezia Lando. I primi a sfidarsi sono Wanda Nara e Pasquale La Rocca contro Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I primi si sono esibiti in una sensualissima Samba che ha convinto tutti e dimostrato non solo il talento dello showgirl argentina ma anche l’immenso divario tra i due concorrenti.

Ivan Zazzaroni, infatti, ha paragonato la sfida tra i due a quella tra una professionista ed un amatore sfida impari che ha visto per la giuria una vittoria schiacciante della prima. Passando ai voti nel dettaglio, infatti, per la giuria vince la sfida Wanda Nara con Pasquale La Rocca votati da Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni mente Guillermo Mariotto ha continuato a sostenere Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, 4^ classificati a Ballando con le stelle 2023. (Agg. Liliana Morreale)

La coppia non avrebbe trascorso al meglio i giorni prima della finale di Ballando con le Stelle 2023: ecco perché

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono ufficialmente tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2023. Un traguardo meritato e sudato dalla coppia. Una coppia in pista da ballo e fuori, come ormai risaputo. Un’intesa che li ha aiutati a progredire nel percorso da Milly Carlucci, ma che ora rischia di essersi incrinata. Almeno secondo le voci e i rumors circolati in questi giorni, con i ben informati che hanno descritto Lorenzo e Lucrezia un po’ più provati del solito.

La prima a lanciare il sospetto è stata Caterina Balivo, conduttrice de La Volta Buona. Quando ha avuto modo di intervistare i due concorrenti, la Balivo ha percepito un’aria diversa tra i due, che però hanno dribblato ogni domanda specifica. Ad alimentare i sospetti su una presunta flessione ci ha poi pensato Rossella Erra… .

Ultima tappa per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle 2023

“Io li ho visti ieri sera, siamo stati a cena insieme e andava tutto bene. Stamattina però lei l’ho vista un po’ provata…”, ha spiegato Rossella poco dopo la semifinale di Ballando con le Stelle 2023. Una semifinale in cui Lorenzo e Lucrezia sono apparsi brillanti come al solito. Qualcosa può essere successo nelle ore successive, anche se saggiamente la Lando e Tano hanno deciso di non dare troppo peso a questi rumors.

Il figlio di Rocco Siffredi, a prescindere dall’esito della finale di Ballando con le stelle 2023, sembra essere contento del suo percorso in tv da Milly Carlucci, perché comunque è riuscito ad emergere. “Sono felice che mi hanno conosciuto, sono stato un po’ la sorpresa perché nessuno se l’aspettava”, ha detto il giovane concorrente. Adesso nella sua testa c’è la finale di Ballando con le Stelle 2023, poi forse si sbottonerà anche sulla storia d’amore con la sua insegnante Lucrezia.

