“Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme”: scoop su Rai 1/ “Si baciavano e tenevano per mano”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una coppia anche fuori da Ballando con le stelle 2023? È questa la domanda che i fan del programma si fanno dopo la visione di un certo feeling nella coppia in pista ma anche durante le prove. Lorenzo, d’altronde, non ha fatto mistero di provare qualcosa per la bella Lucrezia, eppure entrambi hanno definito il loro rapporto attuale soltanto un’amicizia.

Non la pensano però allo stesso modo Rossella Erra e Simona Izzo che, in diretta a La Volta Buona, testimoniano di averli visti insieme anche fuori da Ballando e non proprio in atteggiamenti amichevoli. Simona Izzo svela di averli visti in atteggiamenti affettuosi sabato scorso, all’uscita dal ristorante. È però Rosella Erra a dare la testimonianza più scottante.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando beccati insieme tra baci e tenerezze

“Io li ho visti la domenica sera al ristorante. – ha spiegato il volto di Ballando con le stelle – Ho visto due che si baciavano, mi sono messa dietro il muretto e ho visto che si tenevano mano nella mano.” Erra però ha aggiunto altro dettagli: “Sapete lui che fa? Lei ha i lividi per il ballo, lui le da i bacini per farle passare la bua!” In studio di parla allora di vera e propria storia d’amore, come Simona Izzo conferma: “Sì, tra i due già c’è una storia d’amore!” Non resta dunque che attendere l’ufficialità dai diretti interessati.

