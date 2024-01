Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sotto attacco: “Storia più falsa dell’anno”/ Foto del volto di Ballando indigna

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, web diviso: “Storia d’amore più falsa dell’anno”

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, finita l’esperienza a Ballando con le stelle 2023 con un più che dignitoso terzo posto, continuano la loro storia d’amore. I due giovani hanno trascorso le feste insieme in Ungheria con la famiglia di lui ed ogni giorno pubblicano sui social foto e stories in cui appaiono felici e innamorati. Tuttavia, sulla storia d’amore tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano il pubblico social è diviso. Da una parte non mancano i sostenitori della coppia ma dall’altra c’è chi storce il naso bollando tutto come ‘finto’.

Spulciando sul profilo Instagram di Lucrezia Lando, infatti, c’è chi è sicuro si tratti di una storia farlocca: “Ma per favore🤦🏻‍♂️ Storia più falsa dell’anno” Altri invece sostengono: “Al prossimo ballando vediamo con chi avrà una relazione.” Lasciando intendere che i flirt che nascono nello show di Milly Carlucci durino solo il tempo di un’edizione e del resto la stessa Lando in passato si vociferava si fosse legata ad Andrea Iannone e Gilles Rocca. Sarà davvero così? Nel frattempo Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sembrano non curarsi dei commenti più acidi dei loro follower.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono finiti sotto attacco sui social per la loro storia d’amore nata e cresciuta a Ballando con le stelle 2023 che continua nonostante la fine dello show. La ballerina, però, è stata anche pesantemente attaccata con battute e allusione per alcune sue foto, come quella visibile alla fine dell’articolo, postate su Instagram in cui appare in pose molto sensuali. L’allusione è al lavoro di Rocco Siffredi, padre di Lorenzo Tano.

Attacchi e critiche a parte Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sono sempre più innamorati. I due pensano già alle nozze ed ai figli anche se sul matrimonio hanno idee contrapposte. In un video pubblicato nei giorni scorsi su Youtube Lorenzo Tano si è mostrato più scettico: “Io in realtà non mi voglio sposare perché la trovo una cosa inutile, non sono religioso e bla, bla, bla… Non credo nel matrimonio.” La professionista di Ballando con le stelle, invece, ha confessato: “Io, invece, ci credo, perché è un bel momento, è un momento in cui tu ti ritrovi con le persone che ami di più e ti congiungi insieme all’amore tuo. È come una festa.”

