Loretta Goggi e il tumore di Gianni Brezza/ “Da quando ho perso mio marito…”

Loretta Goggi sta vivendo un momento di nuova rinascita, ma non è stato affatto facile dopo la morte del marito Gianni Brezza, scomparso a Roma nel 2011 a causa delle complicanze di un tumore. Ha trovato conforto nella famiglia, ma anche in Carlo Conti che l’ha fortemente voluta nella giuria di Tale e Quale Show. “Da quando ho perduto mio marito ho faticato a riprendermi, ora mi sto riavvicinando alla recitazione”, ha raccontato Loretta Goggi nei giorni scorsi a La Vita in Diretta.

Ma Loretta Goggi ha prestato anche il suo volto nel corso della puntata per un appello a donare per l’Airc. “Io vorrei dire che la ricerca è il prolungamento della nostra vita nei confronti dei nostri figli e nipoti. Non dobbiamo smettere di fare donazioni. Noi abbiamo un protocollo che è diventato internazionale, quello che salvaguardia la fertilità nella donna che ha subito la chemioterapia. Questo protocollo internazionale è partito dall’Italia. I ricercatori hanno bisogno di noi, non facciamo in modo che se ne vadano all’estero”, ha detto nello studio di Alberto Matano.

LA MORTE DI GIANNI BREZZA, IL DOLORE DI LORETTA GOGGI

Il marito di Loretta Goggi è morto a causa di un tumore al colon, una malattia con cui ha lottato con tutte le sue forze e con grande dignità. Per l’attrice e cantante è un grande dolore, essendo stati uniti da un legame speciale, durato 32 anni. Ballerino, coreografo, regista e attore, Gianni Brezza ha lavorato anche negli studi Rai. Poi però è stato costretto ad abbandonare la carriera da ballerino a causa di alcuni problemi di salute.

Nel 2008 è convolato a nozze con Loretta Goggi. Invece la sua morte è sopraggiunta purtroppo tre anni dopo a causa appunto di un irreversibile tumore al colon. A proposito della morte del marito, Loretta Goggi ci tenne a precisare: “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme”. E infatti non perde occasione per ricordarlo, portandolo sempre dentro il suo cuore.

