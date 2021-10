Loretta Goggi bacchetta Malgioglio/ “Lo amo alla follia… ma io non darei mai giudizi così netti”

Loretta Goggi, attrice in “Fino all’ultimo battito” e giudice di “Tale e quale show” ha cercato durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di mostrare a tutti “Il ritratto della Lorella che credo di essere”. Loretta all’interno dello show di Rai 1 è considerata una regina, secondo la cantante però: “Una di quelle regine decadute. Mi fa piacere essere considerata un pilastro dello show, ma non ne faccio un vanto”. Per poi esprimere il suo parere sullo show: “Ogni puntata è come se fosse la prima, un gran divertimento. Mi piace farmi sorprendere dagli artisti. Mi abbandono a ogni esibizione con la trepidazione di una bambina. Mi diverte vedere la somiglianza e mi divertono soprattutto i balletti”.

Loretta Goggi: "Non mi sono mai rifatta"/ "L'amore? Avrò un badante, non un compagno"

Loretta, a differenza del suo collega Cristiano Malgioglio, è stata notata da tutti per la sua gentilezza nei confronti dei concorrenti, anche nel caso di una brutta esibizione: “Io giudizi così netti non li darei perché so cosa vuol dire avere le protesi per imitare un personaggio e sottoporsi a ore di trucco… l’ho fatto per una vita, ma di Cristiano amo la follia”.

Gino Stacchini, primo fidanzato di Raffaella Carrà/ "Ci conoscemmo a Bellaria e..."

Loretta Goggi accanto a Marco Bocci in Fino all’ultimo battito

Un anno pieno di soddisfazioni per Loretta Goggi che oltre a Tale e Quale show ha avuto modo di recitare anche all’interno del film, in onda sempre su Rai 1, “Fino all’ultimo battito” in cui interpreta il ruolo di Margherita, una mamma e una nonna premurosa e sul suo ruolo commenta: “Ho un ruolo bellissimo di una donna ambigua che all’inizio sembra senza cuore, e mi disturbava che Margherita condizionasse le scelte della figlia Elena (interpretata nel film da Violante Placido), perché i figli a volte devono sbagliare da soli”.

Loretta e Daniela, le sorelle Goggi/ "Mi ha aiutato dopo la morte di Gianni Brezza"

Loretta Goggi, nonostante la sua età, non ha intenzione di fermarsi qui e pensa ad uno show tutto suo in prima serata: “All’inizio mi avevano proposto uno show celebrativo, ma io non ho voluto perché voglio guardare al presente, non solo al passato. Se si troverà l’idea giusta mi piacerebbe accettare la sfida”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA