Loretta Goggi, fase 3 dopo la morte di Gianni/ “Oggi sono io e basta…”

Loretta Goggi si riconferma a Tale e quale show: l’intervista rivelatrice

É riconfermata nella giuria di Tale e quale show 2022, lo show delle imitazioni condotto da Carlo Conti in casa Rai, e intanto Loretta Goggi si racconta tra le pagine di Gente, dicendosi alla terza fase della linea del tempo, nella sua vita.

“BASTA MALINCONIA, ORA COMINCIA UNA NUOVA FASE DELLA MIA VITA. VOGLIO CRESCERE SPIRITUALMENTE>> – fa sapere in un’intervista esclusiva a Gente, la giudice di Tale e quale show, che é sempre più impegnata alle prese con il VOLONTARIATO. Reduce dall’addio a Gianni, il marito che é venuto a mancare lasciandola da sola, Loretta Goggi intende raggiungere l’upper next level di sé, crescendo dal punto di vista spirituale, anche in solitudine.

È stata la prima artista a lasciare la Rai per le reti Mediaset, per poi tornare a casa, la prima donna a condurre il Festival di Sanremo, la prima a fare un one woman

show. Insomma, la donna dei record nella storia della TV made in Italy. Ma non é tutto. La carriera di Loretta Goggi poi proseguiva nei teatri e di punto in bianco ha mollato tutto («Non mi pagavano, e io a pagare per fare teatro, anche no»>, confida). Da tempo le avanzano l’idea di mettere in piedi uno show celebrativo, ma lei non ha alcuna intenzione di accettare, nonostante l’esperienza dei 62 anni di carriera, «ma la malinconia non fa per lei: «HO SMESSO, non fa per me”.

Si direbbe, intanto, del tutto entusiasta della sua dodicesima partecipazione a Tale e quale show, dove ha ben chiare delle due preferenze nel cast dei concorrenti: “Alessandra Mussolini, Antonino, Samira Lui e Gilles Rocca.”.

Loretta Goggi avrebbe voluto rifiutare l’ingaggio a Tale e quale show: il motivo é la perdita del marito

Eppure, inizialmente Loretta Goggi non avrebbe voluto prendere parte a Tale e quale show: «Era mancato da poco mio marito (Gianni Brezza, morto nel 2011 dopo un sodalizio artistico e un amore di 30 anni, ndr). Che voglia potevo avere? In più: io giudicare? Sono per la libertà totale. Poi però Carlo mi ha convinto. Mi ha detto: “Loretta,

sulle imitazioni sei l’eccellenza: tu dai

solo giudizi tecnici”.

Il lutto legato alla perdita del marito l’ha segnata nel profondo, ma il dolore affrontato le ha permesso di elevare la sua spiritualità, tanto da dirsi alla fase 3 della sua vita, dopo le fasi in cui é stata figlia e moglie. Quel che é certo é che di suo marito custodisce un ricordo indelebile:

“Era un uomo bellissimo, con un viso particolare, spigoloso, che ben si accompagnava al suo carattere. Ora c’è la fase tre: quella di Loretta e basta>>.

Cosa ne pensa di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia risultata vincitrice alle ultime elezioni politiche? «Sono sempre molto felice quando una donna riesce raggiungere dei posti di potere che prima erano assoluto dominio degli uomini. Spero che Meloni non tradisca le aspettative di chi l’ha votata».

