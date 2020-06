Loretta Goggi gaffe a Domenica In/ “Al Bano? Eh… ma lui è ancora vivo!!!”

Loretta Goggi ospite dell’ultima puntata di “Domenica In” di Mara Venier. In occasione della 42esima puntata del contenitore di successo ella domenica di Raiuno, la zia Mara ha pensato bene di invitare in studio le due amiche Romina Power e Loretta Goggi per un’intervista doppia davvero imperdibile. Le due, infatti, si ritrovano a parlare della loro carriera, ma anche della vita privata soffermandosi particolarmente sul rapporto d’amore con Al Bano Carrisi e Gianni Brezza. Proprio parlando del marito, la showgirl ed imitatrice fa una confessione alla Venier dicendo: “non canto più le canzoni che mi ricordano Gianni”. Allora la Venier stupita dalla cosa reagisce tirando in causa la Power: “eh però Romina canta ancora le canzoni del marito… ex marito Al Bano”. Ecco che la Goggi fa una clamorosa gaffe dicendo: “eh… ma lui è ancora vivo!!!”.

Loretta Goggi e il marito Gianni Brezza: “è sempre con me”

Una gaffe per la bravissima Loretta Goggi che poco dopo si è ritrovata a parlare dell’amore della sua vita Gianni Brezza: “c’è sempre con me, mi ritorna in mente è come se l’avessi qua”. Non solo, la giurata di Tale e Quale Show si sofferma anche su un lato finora inedito della vita del coreografo e ballerino di tantissimi programmi di successo della Rai: “ha avuto un’infanzia difficile, ha fatto tantissimi mestieri, si è fatto da autodidatta, andando via da Poli, ma è cresciuto a La Spezia e si è risparmiato il campo profughi. Questa cosa l’ha segnato per sempre, molte cose se le è tenute dentro, molte cose sono uscite con me, lui mi ha sempre detto ‘con te sono molto cambiato’. Era un gentleman, una persona sensibilissima, una sensibilità molto femminile”. Il loro amore, come tutti, ha avuto alti e bassi e la Goggi non si è tirata indietro nel raccontare che quando litigavano uno dei due faceva le valigie e si separavano anche per lunghi periodi di 1 mese, 1 mese e mezzo. Poi con un semplice pretesto si ritrovano insieme: “quando lui tornava e ci abbracciavamo il cuore di tutti e due”. La Goggi è stata accanto al marito fino alla fine dei suoi gironi: “abbiamo dormito mano nella mano fino all’ultimo giorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA